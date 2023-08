Policía fue alertada por paquete sospechoso que fue abandonado en la estación de TM Calle 72

Sobre las 9:14 de la mañana, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que un paquete fue abandonado al interior de la estación de TransMilenio de la Calle 72 con Caracas. Ante la alerta, uniformados antiexplosivos llegaron al lugar para realizar la verificación por lo que la estación permaneció por algunos minutos cerrada. “Activamos el protocolo con nuestros policías antiexplosivos para verificar una maleta sospechosa abandonada en la estación de @TransMilenio de la avenida Caracas con calle 72″, indicó la Institución.

Tras la comprobación, la Policía informó que se descartó cualquier riesgo, ya que se trataba de una maleta con ropa. “Una vez verificada la maleta por parte del binomio canino y nuestros expertos antiexplosivos, se descarta cualquier amenaza para los usuarios del sistema de transporte masivo de la capital”.

Por este hecho, la alcaldesa Claudia López se pronunció a través de sus redes sociales y recomendó a los usuarios de TransMilenio no abandonar objeto alguno, pues genera incertidumbre y retrasos en la movilidad.

“Por precaución diariamente verificamos paquetes y elementos olvidados en diferentes puntos públicos. No es para alarmar si no para prevenir (...) Rogamos a los usuarios del sistema de transporte y a los ciudadanos no dejar elementos abandonados en ningún espacio público para evitar zozobra y sobre todo mantener los recursos de Policía dedicados a combatir la criminalidad por la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía”.

A este hecho también se sumó la inspección a un paquete sospechoso en el Portal Américas en horas de la noche del jueves 18 de agosto. Durante más de 30 minutos, los uniformados corroboraron el caso y concluyeron que se trataba de un maletín llena de herramientas.

Este hecho generó caos en la movilidad y generó que miles de ciudadanos tuvieron que caminar hacia sus casas por largos kilómetros, mientras la estación permanecía totalmente cerrada.