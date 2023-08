‘Fui marginada’: Mujer trans no podrá competir en torneo femenino de baloncesto

Deysi Olarte, una mujer trans de 42 años de edad, denunció haber sido víctima de discriminación por parte de las directivas de un importante torneo femenino de maxibaloncesto que se realizará en el municipio de San Sebastián de Mariquita, en el departamento del Tolima, con el equipo femenino Fair Play. Olarte se ha destacado por ser basquetbolista aficionada y experta en temas de género y diversidad sexual.

La denunciante aseguró que el rechazo a su participación deja en evidencia “un acto de discriminación” por cuenta de su identidad. Según ella, los organizadores del campeonato se fijaron en su condición de mujer transgénero para vetarla, asegurando que el artículo 7 del reglamento de esa competición no permite su participación.

“Cuando se habla de jugadores (as), se hace referencia a cada rama masculina (nacido varón) y femenina (nacido mujer). Hombre hablando de persona de sexo biológico masculino llamándose varón con cromosoma XY. Mujer hablando de persona de sexo biológico femenino con cromosomas XX en oposición al sexo masculino con cromosoma XY”, cita el diario El Tiempo.

“Entiendo que ese artículo nació por la presión de unas personas de algunos equipos de Bogotá que no quieren que yo juegue el torneo”, dijo Olarte a El Tiempo.

Ante la situación, Deysi Olarte se comunició con Fredy Mogollón, encargado de la organización del torneo.

“Le dije que era un delito que se me excluyera así porque era un acto de discriminación y eso está tipificado en la ley, que si no me dejan jugar están violando mis derechos”, contó Olarte al citado medio.

Mogollón también entregó su versión del asunto y aseguró que: “en esta clase de torneos existan personas que se opongan a jugar con deportistas que son más rudos por su condición física”.

Por supuesto, el asunto generó un debate en redes sociales. Algunos consideran que la decisión de los organizadores del torneo fue la adecuada. Sin embargo, hay quienes denuncian que se trató de un claro ejemplo de “transfobia”.