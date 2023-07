“Se perdió todo”: víctimas de incendio en Ciudad Bolívar quedaron en la calle, 23 viviendas afectadas

En la ciudad de Bogotá, al mismo tiempo que se desarrolla aún la tragedia en el municipio de Quetame, se desató una situación de emergencia durante la noche del pasado martes 18 de julio, con un incendio provocado por la falla de un cable de media tensión. En la tragedia murieron varias mascotas y varias familias lo perdieron todo, se sabe de al menos 23 viviendas afectadas.

“Se perdió todo: camas, estufas, cobijas, sillones. Todo se perdió en las casas, no solo en la mía, todas las casas de la comunidad”, dijo al respecto una de las víctimas del incendio, que contó que no se alcanzó a sacar nada, pues todo ocurrió muy rápido.

Pero además, varias mascotas murieron en este nuevo hecho que se desarrolló específicamente en el barrio El Paraíso, de la localidad de Ciudad Bolívar. “No pude sacar nada, todo se me quemó, todo lo que hice. Hace poco se murió el papá del niño y me ha tocado sola. Mis hermanos me colaboran, pero me quedé en la calle con el niño”, también comentó otra de las damnificadas.

Algunas personas habitantes del barrio narran que alcanzaron a sacar algunas cosas y hasta la madrugada de este miércoles 19 de junio se quedaron en la calle cuidando sus cosas. Además, los habitantes narran que a pesar de que algunas mascotas murieron, otras pudieron ser rescatadas y quedaron con algunas heridas.

La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar reportó que el incendio fue atendido y que fue controlado totalmente tras 340 metros de afectación. La falla se habría generado en un cable de media tensión, según funcionarios de Enel-Condensa, Bomberos, y Alcaldía, quienes colaboraron en la atención a este nuevo hecho.

Tras la tragedia presentada, muchas familias quedaron sin vivienda y se calcula que por lo menos serían 70 núcleos familiares a los que les tocaría comenzar de cero. La administración local también destacó que a las víctimas de esta tragedia se les otorgarán 800.000 por familia tras su evacuación del sector.

Además, tendrán ayudas para los 23 hogares con bonos de alimentación de 150.000 pesos. “Estaremos informando sobre las siguientes ayudas y novedades”, dijo al respecto la Alcaldía Local.