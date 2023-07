Caos en TransMilenio: buses hacen retorno y pasajeros tienen que caminar para llegar a su destino

Sobre las 6:50 de la mañana, TransMilenio informó que “se presenta novedad ajena a la operación en el sector de la Av. Cali con Américas”. Desde esa hora, buses se encuentran represados en sentido sur - norte, afectando a cientos de usuarios que han tenido que bajarse y optar por caminar.

En redes sociales, personas han documentado los trancones, largas esperas y confusión ante la falta de información actualizada del Sistema de Transporte. “1 hora represados en estación Patio Bonito y no han logrado circular la flota que pasa?”. “Quien me puede informar si ya hay paso?, Tengo mas de 1 hora esperando alimentador que me lleve hacia el portal”. “información Absolutamente desactualizada.. es imposible que ninguna autoridad aparezca a controlar la movilidad”.

Sobre las 8 de la mañana, TransMilenio indicó que ya tienen paso habilitado en la estación Banderas hacia el Portal Américas. “A la hora la operación en el Portal Américas y la troncal se normaliza. Algunos servicios registran retrasos en las frecuencias pero trabajamos para regular los tiempos de operación”.

Estas son las 10 estaciones de TransMilenio más peligrosas

En un listado, el Distrito seleccionó las 50 estaciones más críticas en todo el sistema. Al parecer, esta caracterización serviría para establecer puntos focales a los que se les prestará mayor atención, no solo por la desbordada inseguridad, sino también por temas como evasión del pago del pasaje, atención de emergencias y densidad de pasajeros que por allí pasan.

Datos de la Personería indican que 20 de las estaciones más peligrosas se encuentran en la troncal de la avenida Caracas y 19 están la troncal de la NQS. Aunque el sistema cuenta con 800 cámaras, un 27 % no estaría en funcionamiento. Por lo que la entidad le sugirió a la Alcaldía prestarle atención al tema de la seguridad.

Estas son las estaciones más peligrosas de TransMilenio