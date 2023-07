Qué no le coja la tarde: quedan menos de 24 horas para pagar el impuesto predial y así lo puede pagar

Según la Secretaría de Hacienda de Bogotá, más de 2,6 millones de contribuyentes recibieron sus facturas de Predial en su domicilio, mientras que otros lo recibieron por medio de su correo electrónico. Su director, Pablo Verástegui, aseguró que “los bogotanos recibieron a tiempo sus facturas y a la fecha (mes de mayo) el recaudo ya alcanza 32 % de la meta del 2023, lo cual significa que se acerca a los $1,4 billones”.

Ahora que se acerca la fecha límite de pago, otros bogotanos mantienen la opción de diferir a cuatro cuotas el valor que pagaría cada dos meses: la primera debía cancelarse el 9 de junio, la segunda es el el 4 de agosto. La tercera cuota tiene como fecha límite el 6 de octubre, y la última cuota deberá ser pagada el 1 de diciembre.

Este viernes 14 de julio vence el pago del impuesto predial: ¿qué pasa si no lo hace?

Hasta el 12 de mayo había plazo para pagar el impuesto predial con descuento del 10 %. Ahora, los contribuyentes cuentan hasta este viernes 14 de julio para declarar y cancelar esta tributación ya sin ningún tipo de beneficio.

De no llegar a realizarse, el propietario, poseedor y usufructuario de la propiedad, se le acumulará la deuda en el tiempo junto a las multas, intereses y recargos considerados por el municipio. “Hasta que no estés al día con los pagos pendientes no podrás realizar ningún trámite con la misma, esto quiere decir que no podrás ni rentarla, ni heredar, ni venderla”, explica la inmobiliaria, La Haus.

¿Cómo pagar el impuesto predial en Bogotá?

Para pagar este impuesto de manera online usted debe ingresar a la página dispuesta por la Secretaría de Hacienda para descargar el cupón de pago. Allí deberá ingresar su usuario y contraseña para poder acceder al cupón.

Si aún no está registrado, ingrese a la nueva Oficina Virtual por la opción “Regístrate aquí” e inicie el proceso con un correo electrónico y una clave. Una vez registrado, digite su usuario y contraseña y acceda por “Contribuyente”.

En la barra superior encontrará la pestaña “Consultas”. Seleccione “Obligaciones pendientes” e “Impuesto Predial o de Vehículos” y aparecerá el valor y las opciones para descargar el recibo y pagar en línea o, de manera presencial, en las entidades bancarias autorizadas.

Por otra parte, la Secretaría de Hacienda ha dispuesto su página específica para consultas y solución de dudas generales con respecto al pago de obligaciones tributarias.