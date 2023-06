“El ESMAD es una anomalía”: Carlos Carrillo, candidato a la Alcaldía de Bogotá, se ‘destapó' en Publimetro

El concejal Carlos Carrillo será el candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Polo Democrático. Con 17 votos a favor, de los 21 del comité ejecutivo distrital de esa colectividad, fue elegido para jugarse el segundo cargo más importante del país en las próximas elecciones del 29 de octubre de 2023.

Cuando el actual presidente de la República Gustavo Petro se desempeñaba como mandatario distrital, el concejal Carrillo fue alcalde de la localidad de Los Mártires. En conversación con PUBLIMETRO COLOMBIA habló de seguridad, movilidad, empleabilidad y acoso sexual.

¿Qué hará en materia de seguridad?

Nosotros queremos proponer una administración que garantice los derechos. Algunos sectores políticos no gobiernan para garantizar derechos, sino para garantizar grandes negocios. Y un derecho fundamental de las personas es el derecho a la seguridad, el derecho a salir tranquilas a la calle, el derecho a que no la roben. Eso solamente se soluciona reconstruyendo el tejido social. Entonces, dar una respuesta, como, por ejemplo, “vamos a aumentar el pie de fuerza en no sé cuántos efectivos”, eso es carreta, eso no va a solucionar el problema. Nosotros tenemos que desarrollar políticas públicas que reconstruyan la confianza, que equilibren la sociedad, que reconstruyan el tejido social.

¿Qué hará con grupos armados cerca a Bogotá?

En una eventual alcaldía mía habría coincidencia con el Gobierno Nacional. Yo voté por el presidente Gustavo Petro, tengo coincidencias ideológicas profundas con el presidente Petro. Yo no soy petrista a ‘pura sangre’ como otros candidatos, pero esa coincidencia de agendas entre el Gobierno Distrital y el Gobierno Nacional van a ser un facilitador de la paz total. Yo creo que el presidente acierta en buscar una paz total.

¿Qué opina sobre el ESMAD y la Fuerza Pública?

Nosotros tenemos una Policía que tiene Black Hawks, que tiene armas largas, que tiene helicópteros artillados. Eso es una anomalía. El ESMAD, por ejemplo, es una anomalía. La policía hoy es altamente militarizada y esa policía debe ser una policía civil. En la constitución lo es. Mientras la policía no deje de ser un organismo con una doctrina anti-insurgente, con una naturaleza militarizada. No ven al ciudadano como sujeto al que se le debe garantizar su derecho,sino como un enemigo. Hasta que eso no se desactive, la confianza entre la Policía y la ciudadanía no se va a poder reconstruir y eso es fundamental para que la seguridad mejore.

¿Qué hará con el metro de Bogotá?

La ciudad está absolutamente hastiada del debate acerca del metro, porque es un debate que lleva 70 años y unos políticos inescrupulosos se han aprovechado de eso para condenar a la ciudad a la pesadilla de los buses. En Bogotá hay una tiranía de los buses porque un alcalde hace 25 años tomó la peor decisión en la historia de la ciudad (TransMilenio). La columna vertebral del transporte en Bogotá tiene que ser un metro subterráneo y de altísima capacidad, ¿por qué tiene que ser subterráneo? Porque libera el espacio en la superficie.

¿Qué propone en materia de movilidad?

Sin duda alguna, lo único que realmente poseemos usted, ustedes que están aquí en esta sala y yo, es el tiempo que nos queda, la vida. Nada más, absolutamente nada más, es lo único que realmente es nuestro y en Bogotá lo malgastamos de una manera extraordinaria. Esta es la cuarta ciudad en el planeta tierra con peor tráfico.

¿Cambiará el Pico y Placa en su administración?

El Pico y Placa no tiene ninguna razón de ser, lo único que hizo fue duplicar el parque automotor, porque una persona que podía comprarse un carro de 60 millones de pesos decidió comprarse dos de 30, y el que podía comprarse uno de 30 decidió comprarse dos de 15. Entonces tenemos que construir infraestructura, porque es que el atraso de la infraestructura vial en Bogotá es de casi medio siglo, pero también a la vez que construimos infraestructura, porque eso toma tiempo, y cuando digo toma tiempo es que toma una década, a la vez que construimos infraestructura tenemos que limitar el parque automotor, promover la ‘chatarización’, hay que acabar con el pico y placa porque no sirve para nada.

¿Bajará el precio del pasaje de TransMilenio?

Si un candidato sale a prometer que va a bajar el pasaje TransMilenio, está mintiendo.

¿Qué medidas implementaría para generar empleo?

La obra pública genera empleo. Esa reforma laboral que se propone en el gobierno, hoy en día, que se está discutiendo, en mi opinión, no va a ser lo que dicen. “Que se va a acabar la generación de empleo”, eso es falso. Regularizar los empleos no implica reducirlos. Nosotros tenemos una propuesta clara de fortalecer el Estado, de fortalecer las instituciones y de formalizar el empleo.

¿Implementará Bogotá 24 horas?

A mí la apuesta de la ciudad 24 horas o al menos una ciudad que mueva la economía también en las zonas nocturnas me parece muy buena, pero para conseguirla tenemos que solucionar muchos de los otros problemas. No simplemente es decir, no, listo, vamos a hacer un día de Bogotá 24 horas, porque eso es un día y entonces ese día sale toda la policía y ese día se queda el TransMilenio abierto, pero convertir eso en algo recurrente no es algo que sea fácil, pero a mí sí me parece deseable.

¿Cómo solucionará el acoso en TransMilenio contra las mujeres?

Habrá políticas diferenciales con enfoque de género. Eso tiene que ser transversal porque el problema es estructural, pero TransMilenio tiene un problema particular y es un problema de diseño permeable que no tiene solución, se los digo con toda sinceridad, no tiene solución.