“No dejan pasar”: conductor de ambulancia denunció que abuelita murió en cementerio esperando

Una adulta mayor habría muerto en un cementerio al norte de Bogotá esperando atención, según denunció el conductor de una ambulancia que pidió conciencia a quienes no dejan pasar el vehículo de atención a emergencias en medio del tráfico. El hombre mostró imágenes de la atención de emergencia a la mujer y contó lo sucedido.

“Veníamos a toda en la ambulancia y pues a veces los conductores piensan que uno está mamando gallo. Un llamado de infarto, gente que no le da a uno el paso”, dijo en medio de su indignación el conductor de ambulancia que contó que hicieron todo lo posible por llegar a salvarle la vida a la mujer.

También le puede interesar: “¿Te acompaño?”: Periodista de CityTV denunció terrible acoso de vendedor de pizza

En las imágenes se puede observar a la adulta mayor tendida en el suelo en el cementerio, a lo lejos, pues el conductor dijo que no se acercaba por respeto. A la mujer tratan de prestarle atención en el lugar pero lamentablemente habría fallecido, según dice en el video el conductor.

En el video además el conductor hace un llamado a las personas que ven los vehículos de emergencia y deciden no dar paso a propósito, pues argumenta que hay vidas en juego y que no es necesario ponerse a comprobar si realmente es una ambulancia con la sirena encendida sin necesidad, o realmente necesita llegar su destino con urgencia.

Lea también: La Inteligencia Artificial responde cuáles son los mejores barrios de Bogotá, ¿el suyo está?

“Una abuelita que se murió. Nos demoramos 15 minutos en el llamado y tuvimos las personas en la vía que nos daban paso algunos, muy concientes, sin saber si estábamos mamando gallo o no. Otros que sencillamente se travesaban y bueno... esto es lo que hacemos no saben si están mamando gallo o no, pues no se pongan a adivinar”, adicionó en el video el conductor.

Veo el video de la denuncia publicado por Colombia Oscura en Twitter.