¿Y lo inclusivo? La FILBo se mandó tremenda pifia en la charla de Martín Caparrós y en redes no se los perdonaron

La FILBo inició el pasado 18 de abril en Corferias en su edición número 35 y en los primeros días de actividades la asistencia ha sido masiva en Bogotá. Este año el país invitado es México, por tercera vez, por lo que se encontrarán varias exposiciones culturales, libros, autores y demás referencias a dicho país.

Una de las charlas más esperadas era la llamada ‘Fuera de lugar: el negocio versus la pasión del fútbol’. En ella, estaba invitado el escritor y periodista argentino Martín Caparrós y el escritor y periodista mexicano Juan Villoro. Esta charla era moderada por el periodista colombiano Santiago Rivas, y en la FILBo se esperaba una asistencia masiva de público, tal como ocurrió.

Sin embargo, los asistentes se llevaron una sorpresa, ya que la organización no había previsto que Caparrós está en silla de ruedas desde hace varios meses debido a problemas musculares en sus piernas. De hecho, hace menos de un mes recibió el Premio Ortega y Gasset y dio un discurso, fiel a su estilo, en octosílabos y siguiendo la métrica de Martín Fierro.

La falta de previsión de la organización de la FILBo para el evento hizo que fuera imposible que el escritor argentino pudiera subir a la tarima que tenía prevista para el evento ante la falta de rampas para personas con movilidad limitada. Estuvieron intentando un rato, pero al final fue imposible y a Juan Villoro y Santiago Rivas les tocó bajar sus sillas y hacer la charla a nivel del piso, lo que hizo que la visibilidad de la mayoría de los asistentes fuera nula.

Por supuesto, las críticas contra la organización de la FILBo no se hicieron esperar en redes sociales, no solo por la falta de previsión sino, principalmente, por lo poco inclusivos que fueron al no disponer de rampas para personas en sillas de ruedas.