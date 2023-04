¡Qué ternura! Familia de patitos detuvo el tráfico para pasar vía Bogotá - Girardot

La vida de los animales sí importa y lo ocurrido el pasado miércoles 19 de abril en la vía Bogotá - Girardot lo comprueba. Una familia entera de patitos detuvo por completo el tráfico ya que necesitaban atravesar la carretera de un lado a otro.

El respeto por los animales es cada vez más resonado en la sociedad y esta vez los protagonistas de esta historia de éxito fueron una familia de patos, papá, mamá e hijos, que recordaron que la conciencia también debe estar guiada a la protección de los animales en todas sus especies.

La Policía de Tránsito que opera en esta importante vía de conexión para el departamento de Cundinamarca explicó que hizo un rápido operativo para poder garantizar que la familia entera de patitos llegara sana y salvo a la otra orilla de la vía.

“La Dirección de Tránsito y Transporte no solo protege la vida y la integridad de todos los usuarios viales. También se preocupa por la fauna silvestre, quienes a diario se enfrentan al riesgo atravesando las vías ocasionalmente. Es importante no solo respetar las normas de tránsito sino también no exceder los límites de velocidad y tener en cuenta siempre el entorno de las vías para no afectar las distintas especies que habitan todo nuestro entorno”, dijo al respecto el capitán Jhon Giraldo, de la Policía de Tránsito de Cundinamarca, a Noticias Caracol.

La situación fue manejada por los agentes de tránsito luego de que conductores decidieran llamarlos para que controlaran el tráfico ante la aparición de esta familia de patos. Los hechos quedaron registrados en videos que varios internautas que pasaban por el lugar compartieron en redes sociales.