Plaga de ratas se apoderó de exclusivo sector en Bogotá y ya tendrían hasta guarida propia

Al momento no hay quien pueda controlar una invasión de ratas en la Calle 93B con Carrera 14, exclusivo sector de la capital. En redes sociales usuarios han compartido imágenes en las que se aprecia la gran cantidad de ratones enquistados en un bote de basura. Lo más preocupante es que, al parecer, los animales no se incomodan ante la presencia de personas que por allí transitan. Es decir, las ratas se apoderaron de la zona.

Una mala gestión en el manejo de basuras del sector sería el principal responsable de la masiva aparición de ratones. Los vecinos no estarían respetando los horarios establecidos para sacar sus desechos, y es ahí, donde los animales aprovechan para alimentarse y abrirse espacio. Según testigos, los locales comerciales también dejan afuera sus basuras y no hay quien controle la situación.

“La plaga de ratas que en este momento hay en la calle 93 b con Cra 14 es incontrolable, no hay iluminación en el parque y no hay control de basuras como se puede ver. Las ratas se están apropiando del lugar”. Dijo Francisco Perafán, denunciante del caso.

La infraestructura de la ciudad tampoco ayuda. Los ratones están aprovechando el abandono en que se encuentran parques y vías del sector. Además, la poca iluminación les permite pasar desapercibidas.

El denunciante en su desespero solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos hacer presencia en el lugar y tomar medidas para que se genere una brigada para eliminar la plaga de ratones.

Las ratas al parecer ya armaron una guarida en una de las viviendas. Los vecinos del sector sienten este problema podría generarles afectaciones en materia de salud a los residentes del sector.

Por supuesto, los usuarios en redes sociales no han pasado por alto la situación y han manifestado su preocupación entre burlas. Lo particular de la situación es que se trata de uno de los sectores más exclusivos de la capital. Al parecer, el dinero no todo lo puede comprar, entre eso, la cultura ciudadana.