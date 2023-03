Se rompió el silencio: Colegio Bethlemitas es señalado de encubrir denuncias de acoso sexual

Con el propósito de ser escuchadas, exalumnas del Colegio Bethlemitas, abrieron este año una página de Instagram para denunciar públicamente y bajo el anonimato como protección, casos de acoso sexual cometidos presuntamente por parte de docentes; además de hechos de discriminación; homofobia, bullying y misoginia al parecer dentro de esta Institución Educativa.

Ya van 29 testimonios documentados que evidencian las violencias basas en género que estudiantes activas y graduadas, eran víctimas, en lo que se esperaría fuera un espacio seguro para ellas.

“En 2019 un profesor me coqueteaba. No le hice caso. No me sentía cómoda. Lo malo es que comenzaron a bajar mis notas. El docente me comenzó a bajar por cosas injustificadas, mientras a las demás las pasaba y a mí me trataba mal delante de todo el curso”, narra la historia de una de ellas.

Y es que según, Mariana Herrera, exalumna del Colegio, encontraron patrones en los acontecimientos basados en “básicamente ganarse la confianza de las estudiantes por parte de algunos profesores que perpetuaban ese tipo de violencia. Empezaban a hablar de su vida privada e incluso sobre sus vidas sexuales. Algo completamente innecesario”, aseguró en entrevista con Publimetro.

“El Colegio no era un espacio seguro”

Mariana Herrera es estudiante de Relaciones Públicas y egresada Bethlemita en el 2021. Hace parte del colectivo ‘No más acoso bth’ y ella también rompió el silencio, luego de vivir acoso aparentemente por parte de uno de los docentes, que dice, se ganó su confianza.

Cuando estaba en noveno grado, a sus 14 o 15 años, un profesor de ciencias sociales, de más de 40 años, “le gustaba entablar amistades con los estudiantes” y ella no fue la excepción al destacarse académicamente.

Mariana cuenta que él le hablaba de su vida amorosa vía chat de Whatsapp, “me daba consejos y me apoyaba en los días en los que estaba pasando por una crisis ansiosa y depresiva”.

Fue durante este año, que le decía también “que merecía a alguien como él y que si él tuviera mi edad, seríamos novios”. Pero la tapa del denunciado acoso, fue cuando, señaló, recibió durante pandemia -con motivo de sus cumpleaños- unos cupcakes con mi cara impresa en ellos. “Yo nunca le di la dirección de mi casa. No sabía que hacer”.

Ante la constante incomodidad que ella empezó a sentir por sus comentarios, no tuvo más opción que continuar con esa “amistad” pues, dice, “vi como compañeras que si lo trataban tosco, les empezó a poner notas bajas y a dar menos oportunidades en la entrega de trabajos”.

Exigen que el colegio reconozca su presunta omisión para que esta violencia pare

Cuando le pregunté a Mariana si el Colegio era un lugar seguro, me respondió de manera contundente que “no” y “te lo digo por experiencia propia, cuando desde grado séptimo me sentía incómoda”.

Me cuenta que estas denuncias no son aisladas, pues “nos han llegado casos incluso desde el 2000, 2006 o 2010, entonces no es algo nuevo para la Institución”.

Y es que precisamente afirma que cuando alguna adolescente alzaba la voz, “hacían omisión de las denuncias” y les exigían seguir con el conducto regular: contarle al director de grupo, si no hacía nada, con psicorientación, luego con convivencia y finalmente rectoría.

“Cuando no seguíamos el conducto regular antes nos regañaban, pero de ahí no pasaba nada más. Lo que más les importaba era que no se volviera un escándalo o simplemente decían que eran chismes”.

Frente a esto, cuenta que le pedían pruebas, las cuestionaban sobre si estaban diciendo la verdad. “Era un patrón revictimizador del Colegio. De decirnos que era nuestra culpa”.

Por ello, ellas tienen dos objetivos claros desde el colectivo: que se sepa la verdad desde el Colegio. “Que haya justicia y algún tipo de reparación, así sea simbólica hacia las niñas que denuncian este acoso”.

Y dos, que las alumnas que pasaron por este tipo de violencias y quieran denunciar penalmente a un profesor, lo hagan. “Ya tuvimos nuestra primera asesoría legal”, dijo Mariana Herrera.

“Nuestra mayor preocupación también es que las estudiantes que hoy en día siguen en la Institución, se sientan cómodas en un lugar donde pasan casi todos los días, todas las horas de la semana”, sentenció.

¿Qué responde la Secretaría de Educación?

A través de un comunicado, la Secretaría de Educación lamentó y rechazó “cualquier acto de violencia en contra de estudiantes” y tras enviar un cuestionario pidiendo amplitud al comunicado que emitieron, informaron que a partir de la mesa de trabajo realizada con la Institución sobre las denuncias -”información de la cual el colegio no tenía conocimiento previo”- continuarán apoyando el proceso de revisión del manual de convivencia.

Asimismo, aseguraron que no se han contactado con las denunciantes, argumentando que estas han sido de manera anónima y no ha sido posible contactarlas.

A pesar de ello, el colectivo en su plataforma de Instagram sí cuenta con caras visibles, luego de solicitarse, por medio de mensaje, una declaración.

“Teniendo en cuenta que no se ha podido identificar a las estudiantes denunciantes, se ha remitido la información a la Fiscalía”, indicaron.

Por su parte, la Procuraduría requirió a la directora de esta entidad, Edna Bonilla, para que informe y detalle sobre la activación de rutas para el abordaje integral de estas violencias frente a los sectores salud, protección y justicia.

Asimismo, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, fue exhortada a notificar las acciones que se emprendan o en dado caso, se hayan realizado, para la promoción del adecuado abordaje y restablecimiento de derechos de las menores de edad presuntamente afectadas.

¿Y el Colegio?

Ante el caso mediático de estas denuncias, el Colegio Bethlemitas aún no se ha pronunciado oficialmente y remiten a canales de comunicación que no son respondidos.