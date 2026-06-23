Foto padres de Abelardo De La Espriella acaparan la atención: así los felicitan tras la victoria presidencial de su hijo.

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La histórica elección de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia no solo ha puesto los reflectores sobre el mandatario electo. Sus padres, Abelardo de la Espriella Juris y Beatriz Otero, también comenzaron a vivir de cerca el impacto de la victoria electoral y se han convertido en protagonistas de emotivas escenas que rápidamente se hicieron virales en redes sociales.

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Una de las imágenes más comentadas se registró en el Colegio Gimnasio Campestre de Montería, lugar donde ambos acudieron a ejercer su derecho al voto durante la jornada electoral. Allí fueron recibidos por decenas de simpatizantes que se acercaron para saludarlos, abrazarlos, tomarse fotografías y felicitarlos por el triunfo de su hijo en las urnas.

Padres de Abelardo De La Espriella reciben homenajes y mensajes tras la victoria presidencial de su hijo

Los asistentes no ocultaron su emoción al encontrarse con los padres del presidente electo. Entre aplausos y muestras de cariño, se escucharon frases como: “Felicitaciones por criar a un presidente” y “Misión cumplida”, expresiones que reflejaron el reconocimiento hacia la familia del dirigente político.

Los videos de ese momento fueron compartidos ampliamente en plataformas digitales, donde miles de usuarios reaccionaron al afectuoso recibimiento que tuvieron los padres del líder político cordobés.

Un mensaje de agradecimiento tras la victoria

Horas después de conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial, la familia de Abelardo De La Espriella también rompió el silencio y envió un mensaje de agradecimiento a los colombianos que respaldaron la candidatura del nuevo mandatario.

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En un video difundido en redes sociales, Abelardo de la Espriella Juris, acompañado por varios integrantes de su familia, expresó el orgullo que sienten por el resultado electoral y por el respaldo obtenido durante la campaña.

Durante su intervención destacó el significado que tiene para ellos que un dirigente nacido fuera de los grandes centros políticos del país haya logrado llegar a la Casa de Nariño.

“Agradecer al pueblo colombiano por haberle dado la oportunidad a un hombre de provincia de ser presidente de este país”, manifestó el padre del presidente electo.

Las declaraciones generaron numerosas reacciones entre seguidores de De La Espriella, quienes resaltaron el papel de la familia durante la campaña y el mensaje de gratitud enviado tras la victoria.

¿Quién es Abelardo de la Espriella Juris?

Además de ser el padre del nuevo mandatario, Abelardo de la Espriella Juris es una figura conocida en la vida pública de Córdoba. Abogado de profesión, ha desarrollado una trayectoria que combina el ejercicio jurídico, la actividad notarial y la participación política regional.

A lo largo de su carrera fue diputado de Córdoba por el Partido Liberal y posteriormente ocupó el cargo de magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba.

También intentó llegar a la Gobernación de Córdoba en diferentes oportunidades y ha mantenido una activa presencia en la política regional durante varias décadas.

Su nombre ha estado ligado además a sectores cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez, con quien ha sostenido relaciones políticas y personales a lo largo de los años.

En declaraciones anteriores sobre sus aspiraciones políticas, había señalado que seguía vinculado al Centro Democrático.

“Soy del Centro Democrático y soy uno de los seis precandidatos que tiene el partido para la Gobernación”, expresó en su momento.

Paralelamente, desarrolló una extensa carrera como notario en ciudades como Cartagena y Bogotá, manteniéndose activo dentro del sector jurídico.

Una elección histórica y muy reñida

La llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia se produjo tras una de las elecciones más cerradas de los últimos años en Colombia.

De acuerdo con los resultados preliminares reportados por la Registraduría, el mandatario electo obtuvo más de 12,9 millones de votos, mientras que su rival, Iván Cepeda, alcanzó cerca de 12,7 millones de sufragios.

Aunque la diferencia superó los 200.000 votos, el proceso electoral continúa en etapa de escrutinios oficiales luego de que la campaña de Cepeda anunciara la impugnación de miles de mesas de votación.

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Mientras avanza la revisión de los resultados definitivos, la familia del presidente electo sigue recibiendo muestras de afecto y reconocimiento. Lo que comenzó como una celebración privada se transformó en una experiencia pública para los padres de Abelardo De La Espriella, quienes hoy son saludados y felicitados por ciudadanos que los consideran parte de una victoria que ya quedó marcada en la historia política del país.