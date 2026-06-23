Abelardo De La Espriella comienza empalme ministerial, se barajan reconocidos nombres

El candidato a la presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella reacciona en Barranquilla (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

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El presidente electo Abelardo De La Espriella comenzó oficialmente la preparación de su llegada al poder con las primeras reuniones para definir el equipo que lo acompañará en el Gobierno y avanzar en el proceso de empalme ministerial con la administración de Gustavo Petro.

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A través de un comunicado, el mandatario electo informó que sostuvo una reunión de trabajo con su círculo más cercano para evaluar perfiles, revisar hojas de vida y establecer la hoja de ruta de la transición presidencial.

Abelardo De La Espriella prepara su Gobierno: arrancó el empalme y suenan candidatos a ministerios clave

“Durante la jornada se evaluaron perfiles para las distintas carteras ministeriales y se definieron lineamientos estratégicos para la puesta en marcha del nuevo gobierno”, indicó el equipo de De La Espriella en el comunicado.

Según la información entregada, el proceso de empalme tendrá como objetivo garantizar una transición organizada y permitir que las nuevas autoridades puedan iniciar funciones desde el próximo 7 de agosto con prioridades definidas.

“El propósito es garantizar una transición ordenada, responsable y orientada a responder desde el primer día a las necesidades de los colombianos”, señaló el comunicado.

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Con la victoria electoral confirmada, una de las principales tareas del presidente electo será conformar el gabinete que tendrá la responsabilidad de ejecutar su propuesta de gobierno, denominada por él como la construcción de la “Patria Milagro”.

Mauricio Gómez Amín, uno de los primeros nombres confirmados

Uno de los primeros nombres que comenzó a tomar fuerza dentro del nuevo Gobierno es el del senador Mauricio Gómez Amín, quien fue jefe de debate durante la campaña presidencial.

El propio Abelardo De La Espriella confirmó que Gómez Amín hará parte de su administración y destacó su trayectoria política.

“Mauricio estará conmigo en el gobierno porque es un tipo excepcional (...) Y es de los pocos políticos que han tenido una carrera transparente, limpia”, afirmó el presidente electo en una entrevista.

Aunque todavía no se ha anunciado oficialmente el cargo que ocupará, sectores políticos consideran que podría llegar a una cartera estratégica como el Ministerio del Interior, debido a su experiencia legislativa y conocimiento del Congreso.

Gómez Amín cuenta con una trayectoria que incluye cargos como edil, concejal, representante a la Cámara y senador, además de haber sido una de las figuras más cercanas a la campaña presidencial.

José Manuel Restrepo tendrá un papel clave en el nuevo Gobierno

Otro de los nombres relevantes será el del vicepresidente electo José Manuel Restrepo, quien ya empezó a explicar cuál será su papel dentro de la administración.

Restrepo señaló que su función buscará tener un alto nivel de articulación entre las políticas internas del país y la relación internacional de Colombia.

“Yo creo que el modelo es más cercano a lo que hizo Germán Vargas, que tuvo un rol protagónico, pero será mucho más allá de Germán, en el sentido de que yo lo que voy a hacer es conectar la realidad de Colombia con la realidad del mundo”, explicó.

El vicepresidente electo también mencionó que trabajará en áreas relacionadas con energía, relaciones exteriores y economía, aunque todavía no está definido si tendrá bajo su responsabilidad un ministerio específico.

Uno de los anuncios que generó mayor expectativa fue su propuesta de que el Ministerio de Hacienda sea ocupado por primera vez por una mujer.

“Yo le he recomendado a Abelardo que deberíamos tener la primera mujer ministra de Hacienda de la historia de Colombia (...) Tengo al menos 5 mujeres en la mira para que lleguen al cargo”, aseguró Restrepo.

Suenan nombres para el Ministerio de Hacienda

Tras esa declaración comenzaron a circular varios nombres de posibles candidatas para dirigir la política económica del país.

Entre las economistas mencionadas aparecen Ana Fernanda Maiguashca y Carolina Soto, ambas con experiencia en el Banco de la República.

Maiguashca es economista de la Universidad de los Andes, tiene un MBA de la Universidad de Columbia y fue codirectora del Banco de la República. Actualmente dirige el Consejo Privado de Competitividad.

Por su parte, Carolina Soto también fue codirectora del Emisor. Es economista y cuenta con estudios de posgrado en economía y administración pública en Colombia y Estados Unidos.

Otro nombre mencionado es el de Elsa Noguera, exministra de Vivienda y exalcaldesa de Barranquilla, quien tiene formación en economía y experiencia en el sector público.

También aparece en las conversaciones María Fernanda Suárez, exministra de Minas y Energía y expresidenta del Banco Popular, quien además ha sido relacionada con la posibilidad de liderar Ecopetrol.

Dentro del grupo de posibles perfiles económicos también han sonado el exdirector de la Dian, Lisandro Junco, y el historiador y político Daniel Raisbeck.

Defensa y seguridad: María Fernanda Cabal entre las opciones

En otras carteras estratégicas también comenzaron las especulaciones. Uno de los nombres más mencionados es el de la exsenadora María Fernanda Cabal, quien podría llegar al Ministerio de Defensa.

Aunque no existe confirmación oficial, sectores políticos consideran que su llegada representaría una apuesta por una línea fuerte en materia de seguridad, orden público y lucha contra los grupos armados.

También han sido mencionados integrantes del equipo jurídico que acompañó a De La Espriella durante la campaña, entre ellos los abogados Germán Calderón España e Iván Cancino, además del exviceministro de Justicia Camilo Rojas y Carlos Alonso Lucio.

Jaime Andrés Beltrán también aparece en el sonajero

Otro nombre que surgió en las últimas horas es el del exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán.

Según trascendió, De La Espriella sostuvo un encuentro con él antes de celebrar su victoria electoral y le habría manifestado: “tienes cara de ministro”, agregando posteriormente: “tú sabes lo agradecido que estoy”.

Aunque tampoco existe confirmación sobre un eventual nombramiento, Beltrán ha sido relacionado con áreas vinculadas a la seguridad, uno de los temas principales de su trayectoria pública.

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El equipo de Abelardo De La Espriella continuará en los próximos días con reuniones para definir el gabinete definitivo y avanzar en el empalme con el Gobierno saliente. Los nombres oficiales de los nuevos ministros serán anunciados progresivamente antes de la posesión presidencial.