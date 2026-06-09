Locura total en Barranquilla en la celebración de Junior por la estrella 12 de la Liga Colombiana

La conquista de la estrella 12 de Junior de Barranquilla desató una auténtica explosión de alegría en la capital del Atlántico. Apenas sonó el pitazo final en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, miles de aficionados salieron a las calles para celebrar el nuevo título del equipo rojiblanco, que se coronó campeón de la Liga Colombiana tras superar 3-1 en el marcador global a Atlético Nacional.

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La ciudad vivió una noche de fiesta que rápidamente se extendió a distintos puntos emblemáticos. Sectores como La Troja, el Gran Malecón del Río y el centro comercial Plaza del Parque se convirtieron en escenarios de celebración, donde cientos de personas siguieron el encuentro a través de pantallas gigantes y compartieron la emoción de un nuevo campeonato.

La Troja, el Malecón y las calles de Barranquilla vibraron con la histórica estrella 12 de Junior

Los videos difundidos en redes sociales mostraron escenas de euforia colectiva. Entre pólvora, vuvuzelas, banderas rojiblancas, caravanas de vehículos y motocicletas, los hinchas inundaron las principales vías de Barranquilla. Los cánticos dedicados al equipo tiburón se escucharon durante horas mientras familias enteras, grupos de amigos y aficionados de todas las edades salían a festejar.

La celebración llegó después de una final intensa. Aunque Junior cayó 1-0 en el partido de vuelta gracias a una anotación de Edwin Cardona, el amplio 3-0 conseguido en el estadio Metropolitano durante el compromiso de ida fue suficiente para asegurar el campeonato.

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Durante el encuentro disputado en Medellín, el conjunto dirigido por Alfredo Arias resistió la presión de Atlético Nacional, que buscó la remontada desde los primeros minutos. Los verdolagas incluso estrellaron dos balones en los palos y desperdiciaron un penal ejecutado por Alfredo Morelos, situación que terminó inclinando definitivamente la balanza a favor del equipo barranquillero.

Con la consagración, Junior de Barranquilla alcanzó su duodécima estrella en la Liga Colombiana y sumó el título número 16 de su historia, contando también las dos Copas Colombia y las dos Superligas obtenidas en años anteriores.

Además, el campeonato representa el segundo bicampeonato de la institución, un logro que no conseguía desde las temporadas 2018 y 2019 bajo la dirección técnica de Julio Comesaña.

En Barranquilla, la alegría se apoderó de las calles. Decenas de caravanas recorrieron avenidas principales mientras los aficionados ondeaban banderas desde vehículos y motocicletas. Otros prefirieron reunirse en establecimientos comerciales, plazas y espacios públicos para cantar y bailar hasta altas horas de la noche.

La conquista también fue celebrada en municipios del Atlántico y diferentes ciudades del Caribe colombiano, donde seguidores del equipo rojiblanco siguieron de cerca la final.

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La nueva estrella ratifica el protagonismo de Junior en el fútbol colombiano y fortalece el vínculo entre el club y una afición que volvió a demostrar por qué es considerada una de las más apasionadas del país. La noche del campeonato quedará grabada en la memoria de miles de barranquilleros que convirtieron la ciudad en una gigantesca fiesta rojiblanca.