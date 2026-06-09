Asesinan a ‘La Mona’, exnovia de alias ‘Castor’, líder de la banda criminal ‘Los Costeños’, al norte de Barranquilla

Foto asesinan a alias ‘La Mona’ en Puerto Colombia: expareja de alias ‘Castor’ fue atacada a tiros en conjunto residencial.

Un nuevo hecho de sangre sacude al área metropolitana de Barranquilla. En la mañana de este martes fue asesinada Mayra Alejandra Vera Duarte, conocida con el alias de ‘La Mona’, quien era identificada por las autoridades como presunta integrante financiera de la estructura criminal Los Costeños y expareja sentimental de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, máximo cabecilla de esa organización delincuencial.

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El crimen ocurrió en el conjunto residencial Horizontes, ubicado entre el corregimiento de La Playa y el sector de Villa Campestre, en jurisdicción del municipio de Puerto Colombia, Atlántico.

Matan a alias ‘La Mona’, señalada exfinanciera de Los Costeños: ataque reaviva tensión entre bandas criminales

De acuerdo con la información preliminar, varios hombres armados llegaron hasta el parqueadero del conjunto residencial donde se encontraba la mujer y le dispararon en repetidas ocasiones. La víctima recibió múltiples impactos de bala, varios de ellos en el rostro, quedando tendida en el suelo entre dos camionetas estacionadas.

El ataque generó conmoción entre los residentes del conjunto residencial, quienes observaron la rápida llegada de unidades policiales y organismos de investigación judicial para adelantar la inspección técnica del cadáver y la recolección de evidencias.

Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Barranquilla no ha revelado detalles sobre los responsables del ataque ni sobre las hipótesis que manejan los investigadores. Sin embargo, el caso vuelve a poner sobre la mesa la compleja disputa criminal que desde hace años sostienen las estructuras ilegales Los Costeños y Los Pepes por el control de rentas ilícitas en Barranquilla y su área metropolitana.

Alias ‘La Mona’ había sido capturada en 2023

El nombre de Mayra Alejandra Vera Duarte ya era ampliamente conocido por las autoridades del Atlántico. En febrero de 2023 fue capturada durante un operativo conjunto desarrollado por unidades del Gaula de la Policía Nacional y el Ejército Nacional en el norte de Barranquilla.

En aquella oportunidad, la mujer fue señalada por las autoridades como una de las presuntas financiadoras de Los Costeños y como una persona cercana a alias ‘Castor’, jefe histórico de esa organización criminal.

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Tras su captura, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, financiación de grupos armados ilegales, extorsión agravada y perturbación de la posesión sobre inmueble.

Según el ente acusador, Vera Duarte habría participado en actividades relacionadas con extorsiones y disputas por tierras en distintos sectores del departamento del Atlántico.

No obstante, en abril de 2023 un juez de control de garantías ordenó su libertad al considerar insuficientes los elementos presentados por la Fiscalía para mantener la medida de aseguramiento, aunque continuó vinculada a las investigaciones judiciales.

Crimen ocurre en medio de una guerra criminal

El homicidio de alias ‘La Mona’ se registra en un contexto marcado por la creciente violencia derivada de la confrontación entre Los Costeños y Los Pepes, dos de las principales estructuras criminales que operan en Barranquilla y municipios cercanos.

Las autoridades han relacionado varios atentados ocurridos durante los últimos meses con esta disputa.

Uno de los casos más recientes fue el fallecimiento de Julio Enrique Ruiz Polanía, de 39 años, quien murió tras permanecer más de dos meses hospitalizado como consecuencia de un atentado armado registrado el pasado 19 de marzo frente a un establecimiento comercial ubicado en el norte de Barranquilla.

De acuerdo con los informes oficiales, Ruiz Polanía recibió múltiples impactos de bala durante un ataque perpetrado por hombres armados que se movilizaban en un taxi.

Posteriormente, las autoridades establecieron que la víctima tenía vínculos familiares con el entorno cercano de alias ‘Castor’, ya que era hermano de Dinelly Beatriz Ruiz Polanía, pareja sentimental del jefe de Los Costeños.

La Policía señaló en su momento que ese atentado estaría relacionado con la confrontación entre organizaciones criminales que buscan consolidar poder territorial en la región.

Pronunciamientos de alias ‘Castor’ y Digno Palomino

Tras el atentado contra Ruiz Polanía, alias ‘Castor’, quien cumple una condena de 26 años de prisión en la cárcel de Cómbita, Boyacá, envió una carta en la que señaló a integrantes de Los Pepes como responsables del ataque contra personas de su círculo cercano.

Días después, Digno Palomino Rodríguez, considerado uno de los principales jefes de Los Pepes, rechazó públicamente esas acusaciones.

En un pronunciamiento difundido en redes sociales manifestó que era “inaceptable” que cada hecho violento registrado en Barranquilla fuera atribuido automáticamente a su nombre sin una investigación previa ni pruebas técnicas que sustentaran tales señalamientos.

Investigación en curso

Por ahora, las autoridades judiciales avanzan en la recolección de testimonios, videos de cámaras de seguridad y demás elementos materiales probatorios para esclarecer el asesinato de Mayra Alejandra Vera Duarte.

Los investigadores buscan determinar si el homicidio guarda relación directa con la guerra criminal entre Los Costeños y Los Pepes, o si existen otros móviles detrás del ataque sicarial que acabó con la vida de la mujer.

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Mientras se conocen nuevos avances de la investigación, el asesinato de alias ‘La Mona’ vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en el Atlántico y sobre la persistente confrontación entre organizaciones criminales que continúa dejando víctimas en Barranquilla, Puerto Colombia y otros municipios del área metropolitana.