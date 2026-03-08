Voraz incendio consume restaurantes en zona turística de La Flores, en Barranquilla se producen varias explosiones

Un voraz incendio en el barrio Las Flores, en Barranquilla, generó momentos de tensión durante la tarde y noche de este sábado luego de que las llamas consumieran varios restaurantes ubicados en la zona turística a orillas del río Magdalena. La emergencia obligó a una rápida intervención del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, que desplegó varias unidades para controlar la conflagración.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio de grandes proporciones se habría originado en uno de los establecimientos gastronómicos del sector, presuntamente por un cortocircuito, aunque esta hipótesis aún es materia de investigación por parte de las autoridades.

Voraz incendio en Las Flores, Barranquilla, consumió restaurantes en zona turística y provocó explosiones

Las llamas se extendieron rápidamente entre algunos locales del sector, entre ellos restaurantes conocidos en la zona como El Carmen y El Proveedor, generando una densa columna de humo que pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad y áreas cercanas del norte del área metropolitana.

Explosiones y fuertes vientos agravaron la emergencia

Durante la emergencia también se reportaron varias explosiones, lo que aumentó la preocupación entre los residentes y comerciantes del sector. Testigos indicaron que los estallidos habrían ocurrido dentro de algunos de los restaurantes afectados por el fuego.

Las labores para controlar el incendio en Las Flores se vieron complicadas por los fuertes vientos provenientes del río Magdalena, que alimentaron las llamas y facilitaron su propagación hacia otras estructuras cercanas.

Ante la magnitud del siniestro, al lugar fueron enviadas al menos cuatro máquinas del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, cuyos equipos trabajaron durante varias horas para contener el avance del fuego y evitar que alcanzara más edificaciones.

Apoyo de la Armada Nacional y entidades del sector

La emergencia también contó con el apoyo de otras instituciones. Según informó la Alcaldía de Barranquilla, embarcaciones de la Armada Nacional se sumaron a las labores para combatir el incendio desde el área del río, mientras que empresas del sector colaboraron con los organismos de socorro para controlar la situación.

Además de los bomberos, unidades de la Policía Nacional y autoridades marítimas como Dimar hicieron presencia en el lugar para apoyar el operativo de seguridad y facilitar las labores de atención de la emergencia.

Las imágenes del incendio circularon rápidamente en redes sociales, donde ciudadanos reportaron que la humareda era visible desde sectores lejanos, incluso desde zonas del norte del área metropolitana.

No se reportan víctimas, solo daños materiales

Hasta el momento, las autoridades han informado que no se registran personas heridas ni víctimas fatales como consecuencia de la conflagración. Sin embargo, sí se reportan importantes daños materiales en varios establecimientos del sector turístico.

Los organismos de emergencia continúan evaluando la magnitud de las pérdidas y verificando que no existan puntos calientes que puedan reactivar el fuego.

Mientras tanto, las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del incendio, aunque una de las hipótesis preliminares apunta a que el siniestro pudo haber sido provocado por una falla eléctrica o cortocircuito en uno de los restaurantes.

El barrio Las Flores, reconocido por su oferta gastronómica y turística a orillas del río Magdalena, es uno de los sectores más visitados por barranquilleros y turistas que buscan disfrutar de la gastronomía local y de la vista al río.

Por ahora, los organismos de socorro continúan monitoreando la zona mientras se avanza en la evaluación de los daños y se esclarece el origen de este incendio que causó alarma en Barranquilla.