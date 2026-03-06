Se activa caso de Aida Merlano: Fiscalía acusa a su exesposo, Julio Gerlein y a dos abogados

La Fiscalía General de la Nación decidió llamar a juicio al empresario Julio Gerlein y a los abogados Teodoro Antonio Deyongh y Diego Luis Muñetón, señalados de presuntamente intentar sobornar a la excongresista Aida Merlano para que no los mencionara en sus declaraciones judiciales relacionadas con el escándalo de compra de votos en la costa Caribe.

La acusación formal se presentó por los delitos de soborno en actuación penal y falso testimonio, en el marco de una investigación que analiza presuntos ofrecimientos económicos realizados a la exsenadora mientras permanecía recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. Según el ente acusador, las supuestas maniobras buscaban evitar que la exparlamentaria involucrara a integrantes de la familia Gerlein en las declaraciones que entregaba ante las autoridades.

Julio Gerlein y dos abogados enfrentarán juicio por presunto intento de soborno a Aida Merlano

Durante la audiencia ante un juez de la República, el fiscal del caso explicó que los hechos investigados se desarrollaron en dos momentos distintos dentro del proceso judicial de Aida Merlano.

El representante del ente acusador detalló que una primera línea de tiempo corresponde a hechos ocurridos antes del 1 de octubre de 2019, fecha en la que se produjo la fuga de la excongresista de la cárcel El Buen Pastor. La segunda parte, según explicó, se relaciona con situaciones posteriores a ese episodio.

Sin embargo, en la acusación formal presentada en esta etapa del proceso, la Fiscalía se concentró principalmente en los hechos ocurridos antes de la fuga de la exsenadora.

Las visitas a la cárcel El Buen Pastor

Uno de los puntos centrales de la acusación está relacionado con las visitas que habría realizado el abogado Diego Luis Muñetón a la excongresista mientras se encontraba privada de la libertad.

De acuerdo con la investigación, el jurista ingresó en tres ocasiones a la cárcel El Buen Pastor, específicamente el 28 de septiembre de 2018, el 9 de agosto de 2019 y el 3 de septiembre de 2019, con el propósito de reunirse con Aida Merlano.

Según el fiscal del caso, durante una de estas visitas se habría realizado un ofrecimiento económico por 500 millones de pesos. El dinero, según la hipótesis de la Fiscalía, habría sido ofrecido para que la excongresista pudiera cubrir gastos médicos relacionados con el tratamiento de su hijo menor de edad, así como para pagar honorarios de abogados.

El ente acusador sostiene que ese ofrecimiento habría sido el primer intento de soborno, cuyo objetivo habría sido persuadir a la exsenadora para que evitara mencionar a miembros de la familia Gerlein en sus declaraciones ante la justicia.

El papel de otro de los abogados investigados

Dentro del proceso también aparece mencionado el abogado Teodoro Antonio Deyongh, quien según la Fiscalía General de la Nación habría realizado dos visitas a Aida Merlano mientras esta permanecía recluida en el centro penitenciario.

De acuerdo con la investigación, dichas visitas también habrían tenido como finalidad persuadir a la excongresista para que no hiciera referencias a la familia Gerlein dentro de sus testimonios judiciales.

La Fiscalía considera que estas actuaciones podrían configurar los delitos de soborno en actuación penal y falso testimonio, razón por la cual los tres implicados fueron formalmente acusados y deberán enfrentar el proceso judicial correspondiente.

El contexto del caso Aida Merlano

El proceso se enmarca dentro del escándalo político y judicial que rodea a Aida Merlano Rebolledo, quien fue condenada por su participación en una red de compra de votos durante campañas electorales en la región Caribe.

En noviembre de 2024, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra la excongresista por el delito de violación de los topes o límites de gastos en campañas electorales, un caso que generó gran impacto en el panorama político nacional.

Durante las diferentes diligencias judiciales, Merlano entregó declaraciones que involucraban a dirigentes políticos y empresarios en el financiamiento de estructuras electorales ilegales.

La relación entre Julio Gerlein y Aida Merlano

El nombre de Julio Gerlein, reconocido empresario barranquillero y hermano del fallecido senador conservador Roberto Gerlein, ha estado vinculado durante años al caso por su relación personal con la excongresista.

Según relatos de la propia Aida Merlano, ambos mantuvieron una relación sentimental durante varios años. La exsenadora incluso llegó a afirmar públicamente que el empresario fue una figura clave en el financiamiento de sus aspiraciones políticas.

En diferentes entrevistas y declaraciones, Merlano aseguró que Julio Gerlein habría financiado sus campañas electorales, afirmando que invirtió importantes sumas de dinero en estructuras políticas que terminaron involucradas en el escándalo de compra de votos.

En una conversación con la periodista Vicky Dávila, la excongresista llegó a señalar que su relación con el empresario fue determinante en su carrera política, aunque posteriormente la calificó como una relación “tóxica”.

Versiones contrapuestas sobre las acusaciones

En sus declaraciones ante la justicia, Aida Merlano también ha mencionado a otras figuras políticas y empresariales del Caribe colombiano, lo que ha generado una compleja red de investigaciones judiciales.

No obstante, Julio Gerlein ha sostenido una versión distinta de los hechos y ha rechazado las acusaciones que lo vinculan con irregularidades electorales.

De hecho, el empresario ya había sido investigado en un proceso relacionado con compra de votos y violación de topes electorales, del cual fue absuelto en agosto de 2024. Posteriormente, el Tribunal Superior de Barranquilla ratificó en segunda instancia la preclusión de dicho proceso, cerrando esa investigación en su contra.

Un nuevo capítulo judicial

A pesar de esa decisión judicial previa, la acusación presentada ahora por la Fiscalía abre un nuevo capítulo en el proceso relacionado con el escándalo político que rodea a Aida Merlano.

El juicio permitirá determinar si existieron realmente intentos de soborno para influir en las declaraciones de la excongresista, un elemento que podría tener implicaciones dentro de uno de los casos de corrupción electoral más sonados en Colombia en los últimos años.

Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades continuarán evaluando las pruebas y testimonios que permitan establecer responsabilidades y esclarecer si hubo intentos de interferir en la actuación de la justicia dentro de este complejo expediente.