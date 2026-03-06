Iglesia sale a aclarar supuesta noticia de un hombre que se hizo pasar por monja

La Arquidiócesis de Barranquilla salió al paso de una polémica generada en redes sociales y algunos medios de comunicación luego de que circulara una versión según la cual un hombre se habría hecho pasar por monja en un edificio de la ciudad. La institución eclesiástica aclaró que dicha información es falsa y que la persona señalada corresponde realmente a la hermana Martha, una religiosa con más de dos décadas de servicio en la comunidad.

El pronunciamiento fue realizado por monseñor Pablo Salas, arzobispo de Barranquilla, quien apareció públicamente acompañado de la religiosa y de la madre superiora de la comunidad para desmentir las acusaciones y expresar su respaldo frente a lo que calificó como una vulneración a su dignidad.

Arzobispo Pablo Salas respalda a la hermana Martha tras rumores en redes y denuncia difamación

Durante su declaración, el prelado explicó que la hermana pertenece al Monasterio de las Hermanas Reparadoras de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote, una comunidad de clausura con presencia histórica en la ciudad. Según indicó, la religiosa ha dedicado 26 años de servicio en Barranquilla, desempeñándose como ecónoma de la congregación y como encargada de realizar diligencias externas necesarias para la comunidad.

De acuerdo con el arzobispo Pablo Salas, en este tipo de comunidades las religiosas viven en clausura, por lo que no todas pueden salir del monasterio para realizar gestiones cotidianas. Por esa razón, algunas hermanas cumplen la función de atender trámites fuera del convento, tarea que durante años ha desempeñado la hermana Martha.

La controversia surgió luego de que circularan imágenes y versiones en redes sociales en las que se afirmaba que una persona disfrazada de monja había ingresado a un edificio en Barranquilla. En dichas publicaciones se insinuaba que se trataba de un hombre que se hacía pasar por religiosa, lo que generó comentarios y cuestionamientos en internet.

Ante la difusión de estas versiones, la Arquidiócesis de Barranquilla aseguró que se trató de una información difamatoria que afectó el buen nombre de la religiosa. El arzobispo manifestó que la hermana Martha es “una religiosa respetada de la arquidiócesis” y rechazó que se haya puesto en duda su identidad y vocación.

“Pienso que a la hermana Martha se le han vulnerado sus derechos y no se ha respetado su dignidad como religiosa, como persona y como ciudadana de este país”, expresó monseñor Salas al referirse a la situación que se viralizó en redes.

El líder de la Iglesia católica en la ciudad también cuestionó que las imágenes se difundieran sin verificar la información. Según afirmó, resulta preocupante que algunas personas hayan presentado a la religiosa como una impostora sin tener pruebas ni confirmar los hechos.

Frente a este escenario, la Arquidiócesis de Barranquilla anunció que iniciará acciones legales para proteger el buen nombre de la religiosa. El arzobispo informó que otorgó poder al abogado de la arquidiócesis para adelantar los procedimientos correspondientes contra quienes difundieron la versión falsa.

Además, solicitó que las personas involucradas en la difusión de estas imágenes, así como la familia del lugar donde la religiosa acudió a realizar una consulta en el edificio Atlántico, ofrezcan disculpas públicas tanto a la comunidad religiosa como a la ciudadanía.

Finalmente, monseñor Pablo Salas reiteró su solidaridad con la hermana Martha y lamentó lo ocurrido, señalando que este tipo de situaciones afectan no solo a la persona involucrada, sino también a la comunidad religiosa.

Con este pronunciamiento, la Iglesia en Barranquilla busca poner fin a la controversia y aclarar que la mujer señalada en redes sociales sí es una religiosa real, con décadas de servicio dentro de la comunidad de las Hermanas Reparadoras, rechazando cualquier señalamiento que ponga en duda su identidad o vocación.