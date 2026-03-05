Atroz crimen: mujer fue quemada presuntamente por su pareja en presencia de sus dos hijas

Un nuevo caso de violencia contra la mujer tiene consternada a la comunidad del municipio de Baranoa, en el departamento del Atlántico. Una mujer resultó gravemente herida luego de que, presuntamente, su pareja sentimental la rociara con alcohol etílico y le prendiera fuego dentro de su vivienda, en hechos ocurridos el pasado 8 de febrero.

>>>Para leer<<<<: Envuelta en sábanas hallan el cuerpo de una mujer portando inquietante mensaje en un cartel

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, la agresión se habría desencadenado tras una discusión motivada por presuntos celos. La pareja había asistido previamente a una actividad festiva y, según explicó el director seccional de Fiscalía en el Atlántico, Daniel Gómez Acuña, al regresar a casa la confrontación verbal se intensificó.

Según el relato oficial, el hombre habría iniciado una serie de amenazas e incriminaciones relacionadas con una supuesta relación sentimental de la víctima con otra persona. En medio de la discusión, el señalado agresor tomó un frasco con alcohol, la roció y posteriormente le prendió fuego.

Intento de feminicidio en Baranoa: mujer fue quemada por su pareja frente a sus dos hijas

Los hechos ocurrieron en presencia de las dos hijas menores de la mujer, de 13 y 5 años de edad, lo que agrava la dimensión del caso. Vecinos del sector acudieron rápidamente al lugar para auxiliarla. Incluso, según indicó la Fiscalía, el propio agresor habría ayudado a sofocar las llamas en lo que fue descrito como un acto de reacción tras lo sucedido.

La víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial de Baranoa y, debido a la gravedad de las lesiones, permaneció durante 12 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El parte médico señala que sufrió quemaduras de primer y segundo grado en el rostro, pecho y extremidades superiores, recibiendo una incapacidad preliminar de 25 días.

El presunto responsable se presentó voluntariamente el 27 de febrero ante la sede de la Fiscalía en el Paseo Bolívar de Barranquilla. Posteriormente fue llevado ante un juez de control de garantías, quien legalizó su captura. En las próximas audiencias, el ente acusador le imputará el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, y solicitará medida de aseguramiento.

Contexto de violencia en el Atlántico

Este caso ocurre en medio de un panorama preocupante de homicidios en el departamento del Atlántico. Durante el mes de febrero se registraron 91 asesinatos, lo que representa un incremento del 65,22 % frente al mismo periodo del año anterior.

En Barranquilla y su área metropolitana se concentraron 76 de los casos, distribuidos entre Barranquilla, Soledad, Malambo y Puerto Colombia. Además, en otros municipios como Sabanagrande, Ponedera y el mismo Baranoa también se reportaron hechos violentos.

Según las autoridades, el 97 % de los homicidios fueron cometidos con arma de fuego, principalmente bajo modalidades como sicariato, riñas y atracos. La disputa entre estructuras criminales como ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ ha sido señalada como uno de los factores determinantes en el aumento de la violencia.

Durante febrero también se registraron dos masacres en el departamento, incluyendo un triple homicidio en Ponedera en el que murieron dos mujeres y un niño de 2 años.

En total, siete mujeres fueron asesinadas en el Atlántico durante ese mes, varias de ellas atacadas dentro de sus propias viviendas.

Las autoridades mantienen operativos reforzados en sectores críticos de Barranquilla, como Las Américas, Carrizal y Siete de Abril, con el fin de contener el avance de la criminalidad.

>>>Le puede interesar>>> : Sheridan y Keyla, las hernanas que desaparecieron en el último día Carnaval y fueron halladas muertas

El caso ocurrido en Baranoa vuelve a encender las alarmas sobre la violencia de género y la urgencia de fortalecer las medidas de prevención y protección para las mujeres en el departamento.