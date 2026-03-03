Connectnova, nuevo Centro de Innovación y Productividad reconocido por MinCiencias, busca modernizar empresas del Caribe

En un entorno internacional donde la eficiencia empresarial marca la diferencia entre crecer o desaparecer, la innovación se consolida como el principal motor de competitividad. Sin embargo, el sector productivo del Caribe colombiano enfrenta un desafío estructural: el rezago tecnológico, una brecha que amenaza con dejar a muchas empresas por fuera de los estándares globales en calidad, tiempos de entrega y costos.

Para leer:¿Cómo crear una marca personal? Conozca las cuatro claves

Aunque podría pensarse que el obstáculo principal es la falta de recursos, la realidad muestra un panorama diferente. Actualmente existen importantes fuentes de financiación pública, especialmente a través del Sistema General de Regalías (SGR), que para el bienio vigente destina cerca de $2,7 billones a proyectos de ciencia, tecnología e innovación. El problema no radica en la ausencia de dinero, sino en la dificultad de estructurar proyectos sólidos, técnicamente viables y ajustados a los requisitos exigidos por las convocatorias.

En este contexto, los Centros de Innovación y Productividad (CIP) se convierten en actores estratégicos. Estas organizaciones, reconocidas dentro del marco de Minciencias, funcionan como puentes técnicos entre las ideas empresariales y los proyectos financiables. Su rol consiste en traducir necesidades productivas en iniciativas estructuradas con enfoque metodológico, viabilidad técnica y sostenibilidad financiera.

En la región Caribe, Connectnova ha asumido ese papel tras recibir el reconocimiento oficial de Minciencias como Centro de Innovación y Productividad (CIP). Este aval nacional fortalece el ecosistema regional al incorporar un actor validado para articular empresa, academia, territorio y ciencia aplicada. Con esta certificación, la organización puede acompañar a empresarios y emprendedores en la formulación de proyectos estratégicos que accedan a recursos públicos y privados.

Andrés Marín, director ejecutivo de Connectnova, aseguró que el reconocimiento representa una señal de confianza en la capacidad regional para desarrollar innovación con impacto real. Según explicó, el objetivo es consolidar capacidades locales que transformen el tejido empresarial del Caribe y lo posicionen en escenarios de mayor competitividad.

La entidad cuenta actualmente con un Grupo de Investigación categorizado en A por Minciencias, integrado por 16 investigadores reconocidos. Además, ha gestionado más de $130.000 millones en proyectos y ha fortalecido las capacidades productivas de 290 asociaciones comunitarias en departamentos como Atlántico, La Guajira y San Andrés, generando impacto territorial directo.

Desde el sector gremial, la apuesta también recibe respaldo. Jennifer Yepes, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de San Andrés, destacó que la alianza busca que emprendedores y empresas desarrollen capacidades competitivas que impulsen el crecimiento y la rentabilidad de sus proyectos.

Más allá del acceso a financiación, la innovación empresarial también ofrece beneficios tributarios concretos. El artículo 256-1 del Estatuto Tributario establece un crédito fiscal del 50% para MiPymes que inviertan en proyectos certificados como I+D+i por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios (CNBT). Esto significa que parte de la inversión realizada puede convertirse en descuento sobre impuestos nacionales, siempre que el proyecto cumpla con las condiciones establecidas por la normativa vigente.

Con esta capacidad técnica instalada y el respaldo institucional, el Caribe colombiano busca cerrar brechas históricas y consolidar la innovación como eje estructural de su competitividad. La meta no es solo acceder a recursos, sino transformar el modelo productivo regional para garantizar permanencia y crecimiento en el mapa económico nacional.