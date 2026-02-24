Impactante video de vigilante que murió arrollado: conductora le pasó el carro por encima y lo aplastó en la vía

Una tarde que transcurría con aparente normalidad terminó en tragedia en Valledupar, luego de que un vigilante murió arrollado en un accidente que quedó registrado en un impactante video y que hoy genera conmoción en la capital del Cesar. La víctima fue identificada como Jesús David Crespo, quien prestaba servicio de custodia en las inmediaciones del complejo deportivo Comfacesar, en el norte de la ciudad.

De acuerdo con la información entregada por el periodista Óscar Arzuaga en su reporte para Radio Guatapurí, el hecho ocurrió cuando una mujer que conducía un vehículo blanco perdió el control del automotor en circunstancias que aún son materia de investigación. Según versiones preliminares, la conductora habría tenido dificultades para maniobrar el carro, lo que provocó una aceleración intempestiva.

Tragedia en Valledupar: vigilante fue aplastado contra una reja en accidente frente a Comfacesar

El automóvil avanzó sin control y terminó estrellándose violentamente contra una de las rejas metálicas de acceso al complejo deportivo. El impacto fue tan fuerte que la estructura cedió por completo. La reja cayó sobre el cuerpo del vigilante, quien se encontraba justamente en la zona de ingreso cumpliendo con su jornada laboral.

El video del accidente en Valledupar muestra el momento en que el vehículo atraviesa el acceso y derriba la estructura, generando una escena dramática. Testigos aseguran que, tras el choque, la conductora le pasó el carro por encima al trabajador y lo dejó atrapado entre el automotor y los restos de la reja.

Como consecuencia del golpe y el peso de la estructura metálica, Jesús David Crespo sufrió múltiples heridas de gravedad. Compañeros de trabajo y personas que se encontraban en el sector corrieron de inmediato para auxiliarlo y pidieron asistencia médica urgente.

El vigilante fue trasladado con rapidez a la Clínica de Alta Complejidad de Valledupar, donde el personal médico intentó estabilizarlo. Sin embargo, debido a la severidad de las lesiones, el trabajador llegó sin signos vitales al centro asistencial. Su fallecimiento fue confirmado minutos después, causando profunda tristeza entre familiares, amigos y compañeros.

Tras el trágico accidente de tránsito en Valledupar, la conductora del vehículo permaneció en el lugar y, según testigos, se encontraba en estado de shock. Algunas personas presentes señalaron que la mujer no parecía tener mucha destreza al volante, lo que habría influido en la pérdida de control del automóvil. No obstante, serán las autoridades las encargadas de establecer con precisión qué ocurrió.

Unidades de la Policía de Tránsito realizaron la inspección técnica del cadáver y adelantaron los respectivos actos urgentes en la escena. También iniciaron las labores de peritaje para determinar si hubo fallas mecánicas, error humano u otras circunstancias que expliquen el fatal desenlace.

El caso ha generado consternación en la comunidad, especialmente entre quienes frecuentan el complejo deportivo Comfacesar, un lugar habitualmente visitado por familias y deportistas. La muerte del vigilante ha reavivado el debate sobre la responsabilidad al volante y la importancia de la pericia en la conducción.

Mientras avanzan las investigaciones, la familia de Jesús David Crespo enfrenta el dolor de una pérdida inesperada. El impactante video del momento en que el vigilante murió arrollado continúa circulando en redes sociales, aumentando la indignación y el llamado ciudadano a que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes en este lamentable episodio ocurrido en Valledupar.