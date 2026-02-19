El mega anuncio que le hizo el alcalde Char a Shakira sobre la ampliación del Estadio Metropolitano en Barranquilla

La presencia de Shakira en Barranquilla dejó de ser un rumor cuando el alcalde Alejandro Char confirmó públicamente que la artista se encontraba en la ciudad grabando un nuevo video musical junto al cantante urbano Beéle. Sin embargo, más allá de la colaboración musical, lo que terminó sorprendiendo fue el mega anuncio sobre la ampliación del Estadio Metropolitano que el mandatario le hizo a la barranquillera.

El encuentro se produjo en medio de la grabación del videoclip, cuyo rodaje incluyó cierres viales en el tradicional sector de Barrio Abajo, donde se observaron escenas cargadas de color caribeño, baile y tradición, con mujeres vestidas de polleras y gaitas que evocan la esencia del Carnaval. En un video compartido en redes sociales, Char les dio la bienvenida a ambos artistas y destacó el orgullo que representan para la ciudad.

Shakira y Beéle revolucionan Barranquilla mientras el alcalde Char revela ampliación histórica del Estadio Metropolitano

Durante la conversación, el alcalde le preguntó a la cantante cómo veía a Barranquilla, a lo que ella respondió que la ciudad estaba “divina e increíble”. Fue entonces cuando Char reveló uno de los proyectos más ambiciosos para la capital del Atlántico: la ampliación y remodelación del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, escenario emblemático del fútbol colombiano.

Según explicó el mandatario, el objetivo es llevar el estadio a 60.000 sillas y cerrar el año con un espectáculo para 75.000 personas en el Metro, como lo conocen los aficionados. El anuncio generó entusiasmo inmediato entre los seguidores, quienes ya imaginan a Shakira protagonizando uno de los conciertos más multitudinarios en su ciudad natal.

El alcalde también comentó el resultado reciente del partido entre Junior y América, reforzando el ambiente festivo del encuentro. La escena finalizó con un abrazo entre Char y Beéle, quien incluso le entregó varias gorras al mandatario en señal de camaradería.

La visita de Shakira se da tras culminar con éxito su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, con la que reunió a miles de espectadores en El Salvador. Solo en San Salvador convocó a 143.979 asistentes en cinco conciertos, consolidando uno de los espectáculos internacionales más concurridos en la historia de ese país.

En paralelo, crece la expectativa por la nueva colaboración musical entre Shakira y Beéle. La relación artística entre ambos se fortaleció desde 2025, cuando compartieron contenido juntos y participaron en proyectos especiales. Ahora, la posible fusión entre el pop global de la artista y el flow caribeño del joven cantante promete convertirse en uno de los lanzamientos más esperados del año.

Mientras tanto, el anuncio de la ampliación del Estadio Metropolitano posiciona a Barranquilla como epicentro de grandes eventos internacionales. Con una infraestructura renovada y la presencia de artistas de talla mundial, la ciudad busca consolidarse como capital cultural y musical del Caribe colombiano, en un momento donde todas las miradas vuelven a estar puestas sobre Shakira y su tierra natal.