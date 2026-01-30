De magistrado a acusado: el esquema de tutelas con el que Jorge Mola frenó la justicia en Barranquilla

Exmagistrado Jorge Mola es acusado por la Fiscalía, de interrumpir irregularmente acciones penales contra directivos de una Universidad.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exmagistrado del Tribunal Superior de Barranquilla, Jorge Eliecer Mola Capera, como presunto responsable de los delitos de prevaricato por acción en concurso homogéneo y heterogéneo, y fraude procesal. Los hechos que se le atribuyen están relacionados con posibles excesos en el ejercicio de sus funciones al afectar con sus decisiones el curso normal y legal de procesos penales.

En ese sentido, se conoció que el 18 de septiembre de 2018, al dar trámite a una acción de tutela, el exfuncionario judicial ordenó la suspensión de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento que se adelantaba en un juzgado de control de garantías contra el exrector de una universidad privada, Alberto Enrique Acosta Pérez; y el exalto consejero del centro de educación superior y exdirectivo de un hospital, Alberto Enrique Acosta Pérez.

Al día siguiente, el entonces magistrado Mola Capera, como parte del estudio de la misma tutela, también dispuso interrumpir el desarrollo y cesar los efectos jurídicos de una audiencia de restablecimiento de derechos que cursaba en otro juzgado de control de garantías y que involucraba a los mismos directivos universitarios.

El juicio oral se realizará a instancia de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

Asegurado presunto responsable de crimen de un hombre en Barranquilla

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jesús David Simanca Trujillo, alias Chocolate, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los hechos investigados se registraron el 29 de junio de 2025, en el barrio El Bosque de Barranquilla (Atlántico), donde la víctima de 23 años recibió varios impactos con arma de fuego, al parecer, ocasionados por alias Chocolate quien se desplazaba en una motocicleta.

Por solicitud de una fiscal de la Seccional Atlántico, Simanca Trujillo fue afectado con medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

La captura de este hombre se materializó en vía pública del barrio La Paz, en Barranquilla por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional.