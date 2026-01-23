Servicio social: madre venezolana y su hija en condición de discapacidad ruegan por ayuda en Barranquilla

En una pequeña vivienda de Barranquilla, lejos de su país de origen y sin una red de apoyo, Yoanir Beltrán, una madre venezolana de 48 años, libra cada día una lucha silenciosa por la supervivencia y la dignidad de su hija, una niña con discapacidad severa que depende completamente de ella.

Yoanir es madre soltera y su hija presenta una condición compleja: síndrome de Down asociado con autismo, ausencia total de lenguaje y una dificultad en la cadera que le impide caminar con normalidad. Aunque logra desplazarse dentro de la casa con esfuerzo, su movilidad es limitada y requiere cuidados permanentes y especializados. “Ella no me habla, se manifiesta solo por gestos. Todo su cuidado recae sobre mí”, relata con voz entrecortada en diálogo con PUBLIMETRO Colombia.

Lucha silenciosa por dignidad: madre y niña con discapacidad piden auxilio en Barranquilla

La situación de Yoanir se agrava porque no puede acceder a un empleo formal. No tiene quién cuide a su hija y salir a trabajar se vuelve imposible. “No puedo dejarla sola ni llevarla conmigo a la calle. Eso me limita en todo”, explica. Para sobrevivir, intenta generar ingresos desde casa vendiendo empanadas y arepas los fines de semana, pero reconoce que el capital es insuficiente y las ganancias apenas alcanzan para lo básico.

La vulnerabilidad económica es evidente. Con escasos recursos, Yoanir enfrenta dificultades para pagar el arriendo, los servicios públicos, las medicinas, los paños y la alimentación de su hija. Recientemente, el valor del arriendo fue incrementado, lo que empeoró aún más su situación. “No he podido pagar los servicios, no tengo ayuda de nadie”, confiesa.

A pesar de haber tocado puertas, asegura que actualmente no recibe apoyo del Distrito de Barranquilla ni del Gobierno, lo que la mantiene en una constante incertidumbre. Su llamado es directo y desesperado: solicita un subsidio de vivienda, apoyo para alimentación y algún tipo de ayuda institucional que le permita garantizar un techo digno y estabilidad mínima para su hija.

“Yo pido ayuda de todo corazón. No es para lujos, es para sobrevivir. Para darle a mi hija lo que necesita”, dice Yoanir, quien insiste en que su situación no es momentánea, sino una lucha diaria marcada por el amor, el sacrificio y la falta de oportunidades.

Este caso humanitario refleja la realidad de muchas familias migrantes que enfrentan la discapacidad sin respaldo económico ni institucional. También pone sobre la mesa la urgencia de políticas sociales inclusivas que protejan a quienes no pueden valerse por sí mismos.

Quienes deseen brindar ayuda solidaria, pueden comunicarse directamente con Yoanir Beltrán a los siguientes números:

📞 301 474 76 99 (solo llamadas)📱 314 879 43 77 (solo WhatsApp)

Cualquier apoyo, por pequeño que parezca, puede marcar la diferencia en la vida de una madre que solo pide una oportunidad para seguir cuidando a su hija con dignidad.