Se les dañó el golpe: ladrones caen a un canal de un arroyo arriba tras atraco y terminan capturados

Se les dañó el golpe. Lo que comenzó como un atraco en el barrio Villa Carolina, en el norte de Barranquilla, terminó en un aparatoso accidente y con la captura de dos presuntos delincuentes, luego de que el vehículo en el que huían cayera a un arroyo y quedara con las llantas hacia arriba.

Los hechos se registraron en la localidad Riomar, específicamente en la calle 91 con carrera 71, donde, según informó la Policía Metropolitana de Barranquilla, dos hombres despojaron a varias personas de tres teléfonos celulares y una cadena de oro. Tras cometer el hurto, los antisociales emprendieron la huida en un vehículo, sin imaginar que minutos después su escape terminaría de forma estrepitosa.

Plan Candado frustra atraco en Barranquilla: delincuentes volcaron el carro y fueron capturados

Gracias a un llamado ciudadano, las autoridades fueron alertadas de inmediato sobre el robo y activaron el “Plan Candado”, una estrategia que permite cerrar posibles rutas de escape y coordinar la reacción de las patrullas en la zona. En cuestión de minutos, los uniformados lograron ubicar el automotor sospechoso e iniciaron una persecución policial.

Durante la huida, los presuntos ladrones realizaron maniobras peligrosas para evadir a las autoridades. Sin embargo, al llegar a un tramo cercano a un canal de aguas lluvias, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó cayendo al arroyo, quedando volcado. El impacto puso fin al intento de escape y facilitó la rápida intervención de los policías que ya seguían de cerca el recorrido del automotor.

Los dos ocupantes del vehículo fueron capturados en el lugar por unidades de la Policía Metropolitana, quienes procedieron a asegurar la zona y verificar el estado de los implicados. Posteriormente, durante el procedimiento, los uniformados lograron la recuperación de los elementos hurtados, los cuales fueron reconocidos por las víctimas del atraco.

Además, el vehículo utilizado para cometer el delito fue incautado y quedó a disposición de las autoridades competentes como parte del proceso judicial. Los capturados fueron trasladados a una estación de Policía, donde deberán responder por el delito de hurto, mientras avanzan las investigaciones para establecer si estarían involucrados en otros hechos similares ocurridos en el sector.

La Policía Metropolitana de Barranquilla destacó que este resultado fue posible gracias a la rápida reacción policial y al apoyo de la comunidad, reiterando el llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando de manera oportuna cualquier hecho sospechoso. Asimismo, las autoridades señalaron que el Plan Candado seguirá siendo una herramienta clave para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad en los barrios del norte de la ciudad.

Este nuevo caso evidencia cómo la coordinación entre la comunidad y la fuerza pública puede frustrar acciones delictivas y evitar que los responsables logren escapar.