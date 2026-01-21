Sicario a pie asesinó a tamborero de tradicional danza del Carnaval de Barranquilla, hijo de exrey momo de la fiesta

Un ataque sicarial cometido por un hombre a pie terminó con la vida de un reconocido tamborero de una tradicional danza del Carnaval de Barranquilla, en un hecho que ha causado conmoción no solo en el barrio San Roque, sino también en el ámbito cultural y folclórico de la ciudad. La víctima era hijo de un exrey Momo, figura emblemática de la fiesta más importante del Caribe colombiano.

El crimen ocurrió en la madrugada de este miércoles 21 de enero, hacia las 3:10 a. m., en la localidad Suroriente de Barranquilla. Según el reporte preliminar de la Policía Metropolitana, la víctima se encontraba en la terraza de su vivienda cuando fue sorprendida por el agresor, quien llegó caminando, sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

El hombre fue identificado como Jonathan José Fontalvo Torres, de 41 años, conocido en el sector cultural con el alias de “Yerin”. Fontalvo era tamborero de la Casa Cultural Danza El Torito Ribeño, una expresión tradicional del Carnaval, y portador del legado cultural heredado de su padre, Alfonso Fontalvo, quien fue rey Momo del Carnaval de Barranquilla en 2005.

Tras el ataque, vecinos del sector auxiliaron a la víctima y la trasladaron de urgencia hasta el Hospital de Barranquilla, donde ingresó con múltiples heridas por arma de fuego. Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

“La víctima se encontraba en la parte externa de su vivienda ingiriendo bebidas embriagantes, cuando un sujeto llega caminando, esgrime un arma de fuego y la acciona contra su humanidad. El agresor emprende la huida y el lesionado es trasladado al hospital, donde fallece”, informó la Policía Metropolitana de Barranquilla en un comunicado oficial.

Más allá de su faceta cultural, fuentes judiciales confirmaron que Jonathan José Fontalvo Torres registraba cuatro anotaciones como indiciado en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa), relacionadas con violencia intrafamiliar en los años 2009 y 2020, así como por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en 2012 y 2023. Además, había sido víctima de lesiones personales en octubre de 2023.

A pesar de estos antecedentes, en el ámbito comunitario y cultural era recordado como un tamborero activo y parte fundamental de la danza del Toro Ribeño, una manifestación tradicional que hace parte del patrimonio cultural popular del Carnaval.

Tras este nuevo hecho de sangre en Barranquilla, unidades de la Sijín asumieron la investigación con el objetivo de identificar y capturar al responsable, así como de esclarecer los móviles del crimen, que por ahora permanecen bajo análisis. Mientras tanto, el asesinato revive la preocupación por la violencia en los barrios tradicionales y enluta nuevamente a una ciudad que se prepara para celebrar su fiesta más emblemática.