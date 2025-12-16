Vero Ruiz del Vizo: “La inteligencia artificial puede ser el mayor aliado para la productividad de las empresas” en evento de Bancolombia en Barranquilla

Vero Ruiz del Vizo, empresaria y especialista en mercadeo moderno y transformación digital, fue la oradora principal del evento “Bancolombia Empresas en Movimiento”, realizado en Barranquilla. En su ponencia “Dos cerebros y un corazón: cómo la IA impulsa la productividad y la toma de decisiones en los negocios”, compartió su visión sobre el uso práctico de la inteligencia artificial en las empresas colombianas.

Para leer:¿Cómo crear una marca personal? Conozca las cuatro claves

El pasado martes 2 de diciembre se llevó a cabo en Barranquilla el encuentro Bancolombia Empresas en Movimiento, un espacio diseñado para impulsar la evolución de las pymes y empresas de la región, con el propósito de que escribieran su próximo capítulo en el mundo de los negocios. Este evento tuvo como foco principal la productividad, destacando el uso de la inteligencia artificial (IA) como un habilitador para que las empresas, sin importar su tamaño o sector, pudieran hacer más con menos.

¿Cómo han sido las experiencias de participar como speaker en varias ciudades del país con este proyecto de Empresas en Movimiento?

Vero Ruiz del Vizo: Empresas en Movimiento es un proyecto de Bancolombia que busca contribuir al sector privado, especialmente a las organizaciones que quieren pasar en 2026 de un punto de crecimiento a uno de mayor impacto y escala. No se trata solo de crecer, sino de hacerlo con más productividad y mayor rentabilidad.

Hay un compromiso genuino de Bancolombia por ser un aliado real de las empresas. El sistema bancario puede ser un socio clave para impulsar al sector privado, y eso se siente en este proyecto. Ha sido muy valioso recorrer ciudades como Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga y Bogotá para entender cómo la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías pueden proyectar esa productividad.

Yo no hablo como una conferencista tradicional, sino como empresaria. Conozco lo que les duele a los empresarios: la gestión del talento, la competencia, la eficiencia. Por eso, cuando me subo a la tarima, hablo desde la experiencia real.

Durante tu charla hablaste del panorama de Colombia frente a la inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves?

Colombia es uno de los mercados más interesantes para integrar inteligencia artificial, tanto en el sector educativo como en el fortalecimiento del ecosistema de startups y nuevas empresas con impacto tecnológico. Se nota una mirada creciente de empresas high-tech hacia el país, y eso es muy positivo para Sudamérica, especialmente para el norte de la región.

Históricamente, las tecnologías más desarrolladas estaban en países como Argentina, Uruguay o Chile, pero Colombia ha repuntado en los últimos años y hoy genera mucho entusiasmo por su adopción de IA en educación y nuevos negocios.

Mencionaste un plan de 90 días para adoptar la inteligencia artificial. ¿De qué se trata?

Cuando Bancolombia y yo nos sentamos a pensar qué traerle al mercado colombiano, queríamos algo ejecutable, que se pudiera convertir en un plan de acción real. La transformación con inteligencia artificial necesita orden, estructura y un enfoque práctico.

Diseñamos un plan que funciona para empresas de distintos tamaños y sectores: desde textiles o alimentos, hasta emprendimientos pequeños o más consolidados. El reto fue crear algo útil para audiencias diversas, tanto por regiones como por perfiles empresariales.

El plan define qué hacer en el primer, segundo y tercer mes para transformar la manera de trabajar hacia procesos más ágiles, eficientes y productivos con IA. La idea es que no se quede en teoría, sino en acciones concretas.

¿Qué consejo le das a quienes quieren empezar a usar inteligencia artificial en sus negocios?

Lo primero es probar. Si lo dejas para después, estás procrastinando algo que, cuando lo usas, resulta mucho más fácil de lo que imaginas. Nadie aprende a nadar viendo a otros nadar.

Una cosa es escuchar sobre IA en una conferencia y otra muy distinta es sentarte a transformar tu negocio con ella. El plan de 90 días ayuda a identificar el problema que hace ineficiente a tu empresa, crear un equipo interno y empezar a usar la IA de manera práctica. Al final, la clave es preguntarte cómo te puede ayudar a ti específicamente.

Finalmente, como mujer líder en el mundo empresarial y tecnológico, ¿qué mensaje le das a otras mujeres emprendedoras?

Históricamente, para las mujeres ha sido un desafío ocupar puestos de decisión en el sector privado, pero eso ha ido cambiando. Hoy veo este momento con mucho optimismo. Cada vez hay más ejemplos de mujeres liderando grandes compañías tecnológicas, y eso inspira.

La inteligencia artificial es una gran aliada para las mujeres emprendedoras. Puede ayudarte a prepararte mejor, optimizar recursos y reducir costos, algo clave cuando sabemos que a las mujeres nos ha costado más acceder a capital de inversión.

Si puedes usar mejor tus recursos desde el inicio, puedes crecer sin depender tanto de inversionistas. La IA permite hacer más con menos, romper barreras y ejecutar ideas con mayor autonomía. Sin duda, es un gran cómplice para que más mujeres se atrevan a liderar y a materializar sus proyectos.

Bancolombia impulsó la productividad empresarial en Barranquilla con IA y transformación digital

Con este evento, Bancolombia buscó reconocer a los empresarios y movilizarlos hacia un ecosistema de apoyo y crecimiento. En total, más de 100 pymes y empresas de Barranquilla y el departamento se congregaron para obtener herramientas clave que les permitieran enfrentar desafíos como la necesidad de acelerar la transformación digital y fortalecer la gestión del talento, entre otros. El encuentro ofreció intervenciones de alto nivel con speakers nacionales e internacionales, quienes abordaron diversos temas y compartieron sus casos de éxito:

Gestión del talento :• Verónica Duarte , fundadora y CEO de VD Consulting S.A.S. , Speaker Principal.• Eliana Franco , gerente de Talento Humano y efectividad organizacional en tiendas Ísimo , con su Caso de Éxito .

:• , fundadora y CEO de , Speaker Principal.• , gerente de y efectividad organizacional en , con su . Productividad :• Camilo Ramírez Castaño , vicepresidente de Megatiendas , Speaker Principal.• Fabián Duque , gerente general de Finotex , con su Caso de Éxito .

:• , vicepresidente de , Speaker Principal.• , gerente general de , con su . Transformación digital:• Nicolás Costa Ossa, director de Customer Operations Account Management en Koombea, Speaker.• Jabib Char, CEO y Cofundador de Fithub, con su Caso de Éxito.

La oradora principal de este evento fue Vero Ruiz del Vizo, empresaria y especialista en mercadeo moderno y transformación digital, quien presentó su ponencia titulada “Dos cerebros y un corazón: cómo la IA impulsa la productividad y la toma de decisiones en los negocios”.

Además de las ponencias, el evento también ofreció mentorías, herramientas y soluciones financieras y no financieras diseñadas para resolver los retos actuales de los empresarios de la región. Luz María Velásquez, vicepresidenta de Negocios Personas, Pymes y Empresas de Bancolombia, expresó: “Nuestra apuesta por los empresarios se traduce también en un mercado de soluciones con todo lo que necesitan para crecer. Queremos ser un escenario inspirador que los invite a la transformación, a una mayor productividad y a una cotidianidad de eficiencia y sostenibilidad”.

Cifras con impacto• Bancolombia tiene más de 699.000 clientes pymes y empresas, de los cuales cerca de 122.600 están en la región Caribe.• En lo que va del año, la entidad financiera ha desembolsado cerca de $35 billones a sus clientes pymes y empresariales en todo el país, destinados principalmente a reconversión tecnológica y el fortalecimiento de sus cadenas productivas. De este monto, $3,3 billones fueron dirigidos a empresas de la región, pertenecientes a todos los sectores productivos.

Como complemento a la oferta presentada en Bancolombia Empresas en Movimiento, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer las alternativas en productos y servicios que ofrece la entidad, así como la propuesta de valor de otras empresas del Grupo Cibest, como Wompi.

Luz María Velásquez también destacó: “En este encuentro queremos que los empresarios nos reconozcan como el aliado estratégico para el logro de un crecimiento con impacto económico, social y ambiental” y añadió: “Nuestro objetivo es acompañarlos con soluciones que impulsen el desarrollo sostenible y el bienestar del país y la región.

Entrevista a Martha Vázquez, vicepresidenta de Bancolombia

Lina Robles/Publimetro Foto de Martha Vázquez, vicepresidenta de Bancolombia.

Pregunta: Martha Vázquez, vicepresidenta de Bancolombia, hoy se encuentra en Barranquilla en el evento Empresas en Movimiento. ¿En qué consiste esta iniciativa?

Respuesta: En Bancolombia somos conscientes de que el rol de un banco no se limita únicamente a financiar o prestar dinero. Nuestro compromiso es acompañar a las empresas de manera integral, entregándoles conocimiento y herramientas que vayan más allá de los productos financieros y no financieros.

Las empresas hoy enfrentan cambios y transformaciones profundas en temas como talento y cultura organizacional, marketing, inteligencia artificial y, sobre todo, productividad. Por eso quisimos crear un evento en el que reuniéramos expertos en estos temas, con el objetivo de que las empresas continúen transformándose. Una organización debe vivir en constante cambio, con innovación permanente y con la sostenibilidad como un pilar estratégico fundamental.

En ese camino, queremos que los empresarios no se sientan solos, sino que vean a Bancolombia como un banco aliado, un banco que no solo financia, sino que también entrega conocimiento y acompaña su crecimiento.

Pregunta: En este espacio participan empresas grandes y medianas, pero ¿qué pasa con aquellas que apenas están empezando y cuentan con poco capital?

Respuesta: Este evento está dirigido tanto a pymes como a empresas del segmento empresarial. En total, invitamos a cerca de 130 clientes entre ambos sectores. Sin embargo, para nosotros el desarrollo de las microempresas también es fundamental, ya que promover el desarrollo sostenible hace parte de nuestro propósito corporativo.

Contamos con un área de inclusión dedicada especialmente a las microempresas, con líneas de crédito diseñadas para este segmento y con un producto aliado llamado Elévate, enfocado en educación financiera. No se trata solo de prestar dinero, sino de acompañar a los microempresarios en el manejo adecuado de sus finanzas, evitando el sobreendeudamiento y ayudándolos a salir adelante.

Aunque hoy el evento está enfocado en pymes y empresas, en toda la región trabajamos con asesores móviles, conocidos como PAN, que atienden de manera directa al sector de microempresarios.

Pregunta:¿ Desde cuándo se viene realizando Empresas en Movimiento y es la primera vez que se hace en Barranquilla?

Respuesta: Esta iniciativa nació a nivel nacional y Barranquilla es la cuarta región donde se realiza. Ya hemos estado en Bogotá, Antioquia, el sur del país y la región centro. Hoy llegamos al Caribe con el objetivo de congregar a pymes y empresas y generar conciencia sobre la importancia de la transformación constante.

Una empresa que no se transforma ni innova diariamente difícilmente va a trascender. Los empresarios cumplen un rol fundamental: generan oportunidades, transforman realidades y crean caminos para las nuevas generaciones, y eso es precisamente lo que queremos resaltar.

Pregunta: En medio del auge de la inteligencia artificial, ¿cómo está Bancolombia integrando estas herramientas para mejorar el servicio a los empresarios?

Respuesta: Nuestra estrategia combina lo físico y lo digital. Recientemente inauguramos una oficina física en Cartagena, en el sector de Gran Manzana, una zona clave para la ciudad. Al mismo tiempo, seguimos fortaleciendo nuestros canales digitales, como la Sucursal Virtual Negocios y la aplicación móvil.

Creemos que el futuro es una mezcla entre la atención presencial y la digitalidad, siempre acompañada de educación financiera. Nuestro objetivo es llevar a los clientes paso a paso hacia la digitalización, sin perder el contacto humano.

Pregunta: Finalmente, ¿qué consejo le daría a las mujeres que desean ser empresarias o liderar organizaciones?

Respuesta: Hace poco realizamos un evento dirigido exclusivamente a mujeres líderes en Barranquilla, donde abordamos temas como la autoestima y el famoso síndrome del impostor, que muchas veces nos hace dudar de nuestras capacidades.

El primer consejo es la preparación. Las mujeres debemos seguir formándonos para un mundo cada vez más competitivo. Cuando una se prepara y estudia, está en la jugada. El segundo es creer que sí podemos y buscar el equilibrio entre los distintos roles que desempeñamos en la vida. Y el tercero es atreverse: atreverse a hablar, a liderar, a disfrutar el camino empresarial.

Las mujeres somos muy capaces y lo hacemos bien en todos los ámbitos que nos proponemos.