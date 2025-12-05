Foto del video del ataque de un perro pitbull a niño en edificio en Barranquilla: le dejó heridas en la cara.

Un menor de 10 años resultó con heridas de consideración tras ser atacado por un perro pitbull en los pasillos del piso 11 de la torre 1A del conjunto residencial Altares, ubicado en el norte de Barranquilla. El niño sufrió cortes de cuatro centímetros en la mejilla y la nariz, además de rasguños en las manos, lesiones que obligaron a una atención médica inmediata para evitar complicaciones.

Según relató Jaime Andrés Delgado, padre del menor, los médicos le otorgaron una incapacidad especial, en la cual se indica que el niño no puede exponerse al sol y debe recibir tratamiento para manejar los traumas físicos y emocionales derivados del ataque. El padre recalcó que las heridas, aunque profundas, no se encontraban infectadas al momento del ingreso a la clínica, lo que permitió una intervención más rápida y efectiva.

Pánico en edificio de Barranquilla: menor de 10 años fue atacado por un pitbull sin control

El incidente ocurrió el miércoles, cuando una mujer salió de uno de los apartamentos y, por descuido, dejó la puerta abierta. Ese pequeño momento bastó para que el animal, un pitbull sin correa ni bozal, saliera al pasillo y se abalanzara sobre el niño, quien en ese instante se encontraba acompañado de otro menor. “El perro salió y atacó a mi hijo durante 20 segundos, que para él fueron una eternidad”, afirmó el padre, visiblemente afectado por lo sucedido.

El niño fue trasladado de urgencia a la clínica Portoazul, donde, afortunadamente, había un cirujano plástico disponible que pudo atenderlo de inmediato. El menor recibió suturas, medicamentos y antibióticos para evitar infecciones, además de recomendaciones estrictas para su recuperación. “Es lamentable y reprochable lo que pasó por la mala tenencia del animal. Por fortuna, las heridas no estaban infectadas cuando llegamos”, agregó Delgado.

El padre también explicó que, como era habitual, esa noche el niño se dirigía a jugar al fútbol con sus amigos del edificio. Junto a otro pequeño se dirigió a la torre 1A para recoger a dos compañeros más, cuando se encontraron con el perro en el pasillo. El ataque ocurrió sin previo aviso y de manera violenta, dejando al menor en estado de shock.

Delgado cuestionó con firmeza la responsabilidad de los propietarios del animal, asegurando que es “reprochable” que una situación de este tipo ocurra en un espacio donde conviven numerosas familias. Señaló que la tenencia irresponsable de mascotas potencialmente peligrosas pone en riesgo a todos los residentes y exigió que se tomen correctivos para evitar nuevos incidentes.

Este caso reabre el debate sobre la tenencia de perros de razas fuertes en edificios residenciales, donde se exige el uso de correa, bozal y un manejo adecuado para garantizar la seguridad de la comunidad. Las autoridades del conjunto residencial y los propietarios del pitbull deberán rendir explicaciones y asumir las responsabilidades correspondientes por lo ocurrido.