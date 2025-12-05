Asesinaron a joven de 13 tiros mientras hacía ejercicio en el gimnasio de un parque

Un nuevo episodio de violencia urbana sacudió la noche del jueves al municipio de Soledad, Atlántico luego de que un joven de 27 años fuera asesinado de varios disparos en el barrio Villa Adela. La víctima fue identificada como Gabriel Jair Madrid Maestre, conocido en la zona con el alias de ‘Balín’, cuyo nombre volvió a aparecer en los registros policiales tras este crimen que mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad.

Para leer:Duro relato de la Fiscalía sobre muerte de bebé en las playas de Santa Marta

De acuerdo con el reporte oficial, el ataque ocurrió en un parque del sector, donde Gabriel realizaba rutinas de ejercicio al aire libre, como solía hacerlo con frecuencia. En ese momento, dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta se acercaron sigilosamente y abrieron fuego en su contra. Los agresores dispararon en repetidas ocasiones y huyeron inmediatamente, dejando al joven tendido en el suelo, sin signos vitales.

Asesinan a ‘Balín’ en Soledad: ataque sicarial en parque de Villa Adela

Las primeras indagaciones de la Policía apuntan a que el homicidio estaría relacionado con presuntas actividades delictivas en las que habría estado involucrado el joven. Fuentes del proceso indicaron que la víctima estaría vinculada al hurto de motocicletas, hecho que, según los investigadores, podría constituir la principal hipótesis detrás de este ataque sicarial. Esta línea de investigación toma fuerza debido a los antecedentes que Gabriel registraba ante las autoridades.

La Policía confirmó que el joven tenía dos anotaciones judiciales: una por tráfico de estupefacientes en 2022 y otra por hurto en 2025. Estos registros podrían ser clave para entender las motivaciones del crimen y determinar si existían disputas previas con otros actores criminales del municipio o del área metropolitana de Barranquilla.

Mientras avanzan las investigaciones, unidades de la SIJIN y la Policía Metropolitana realizan recorridos, entrevistas a testigos y revisión de cámaras de seguridad cercanas al lugar de los hechos, con el fin de identificar la ruta de escape de los responsables. La comunidad, aún conmocionada, aseguró haber escuchado múltiples detonaciones antes de que el cuerpo del joven quedara sobre el andén del parque.

Este caso se suma a la lista de hechos violentos registrados recientemente en Soledad, donde los ataques con arma de fuego y los ajustes de cuentas han aumentado, según fuentes policiales. Las autoridades reiteraron su compromiso de reforzar los operativos y continuar con las labores investigativas para esclarecer el asesinato de Gabriel Jair Madrid Maestre y capturar a los responsables.