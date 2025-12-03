En video: mujer sacó a un bebé de la sala de maternidad, capturan a presunta raptora de recién nacido

Un intento de rapto de un recién nacido en el municipio de Magangué terminó frustrado gracias a la rápida reacción del personal médico del Hospital La Divina Misericordia y la oportuna intervención de la Policía Nacional. El hecho, que quedó registrado en video y generó profunda conmoción en la comunidad, ocurrió cuando una mujer identificada como Brenda Yissel Núñez Castañeda ingresó a la sala de maternidad con la presunta intención de sustraer a un bebé de tan solo un día de nacido.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la mujer habría aprovechado que la madre del menor estaba dormida para tomar al bebé, cubrirlo con una prenda de vestir y dirigirse con aparente tranquilidad hacia la salida del centro asistencial. Según los reportes, Núñez Castañeda envolvió al menor en lo que parecía ser una sudadera, intentando simular que se trataba de un traslado autorizado. Su comportamiento, sin embargo, no pasó desapercibido.

Intento de secuestro de bebé en Magangué fue evitado por personal médico y Policía

El vigilante del hospital, encargado de verificar el ingreso y salida de pacientes y visitantes, notó inconsistencias en la conducta de la sospechosa. Al solicitarle los documentos requeridos para el egreso de un recién nacido, la mujer no logró justificar su relación con el bebé y evitó proporcionar cualquier información. Ante la situación, el guardia activó de inmediato el protocolo de emergencia para casos de sustracción de menores, alertando a las unidades policiales del sector.

Minutos después, patrullas de vigilancia llegaron al hospital y exigieron nuevamente a la mujer presentar documentos legales. Tras no recibir respuesta, los uniformados retiraron al bebé de sus brazos y aseguraron su protección. La presunta raptora fue detenida en flagrancia y puesta a disposición del Gaula Bolívar, que asumió la investigación en coordinación con el personal de Infancia y Adolescencia.

El coronel Alejandro Reyes, comandante de la Policía de Bolívar, explicó que las primeras verificaciones permitieron establecer que la mujer actuó aprovechando un momento de vulnerabilidad de la madre. “Gracias al protocolo activado por el vigilante y a la rápida respuesta de la Policía, se logró evitar la salida del menor del hospital”, señaló el oficial. Asimismo, destacó que los testimonios y el material audiovisual recopilado se convirtieron en pruebas clave para sustentar el caso.

El recién nacido fue entregado de inmediato a su madre, quien se recupera del impacto emocional que generó el incidente. Las autoridades confirmaron que el bebé se encuentra en buen estado de salud y que se continúa brindando acompañamiento a la familia.

Horas después del rescate, Núñez Castañeda fue presentada ante un juez de control de garantías. Tras escuchar a la Fiscalía y revisar los elementos probatorios aportados por las autoridades, el juez decidió imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial por el presunto intento de secuestro de un menor.

Las autoridades del departamento señalaron que este es el primer caso de este tipo registrado en Magangué durante el año, pero advirtieron que el hecho genera preocupación e invita a reforzar los protocolos de seguridad en centros asistenciales. El caso seguirá bajo investigación para establecer si la mujer actuó sola o si detrás del intento de rapto existe alguna red dedicada a este tipo de delitos.