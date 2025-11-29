Se les dañaron las vacaciones a más de uno: se presentan lluvias atípicas en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta

Las vacaciones de cientos de turistas y residentes en la región Caribe colombiana se han visto interrumpidas por un episodio climático inesperado. En las últimas horas, lluvias atípicas han sorprendido a quienes visitan Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, debido a un potente frente frío que reactivó y profundizó un sistema de baja presión sobre el norte del país y las aguas adyacentes del mar Caribe. Aunque las precipitaciones han refrescado el ambiente, también han generado incertidumbre entre quienes esperaban días soleados durante esta temporada.

Según el más reciente reporte del Ideam, el fenómeno ha promovido la formación de nubes densas y extensas, acompañadas de lluvias sectorizadas que han cambiado por completo el panorama habitual de la región. Durante la mañana, el organismo meteorológico advirtió que el cielo mayormente nublado y los episodios de lluvia se mantendrán, siendo más intensos en el norte y sur de Sucre, en amplias zonas de Bolívar, el sur del Magdalena, y sectores de La Guajira y Cesar. Estas condiciones, explican los expertos, obedecen a la interacción del frente frío con la humedad acumulada en la cuenca caribeña.

Inestabilidad climática golpea al Caribe: turistas enfrentan días nublados y aguaceros

En el mar Caribe, la situación no es distinta. Se prevé una jornada con abundante nubosidad y precipitaciones de variada intensidad, algunas de ellas fuertes, especialmente en áreas marítimas cercanas al litoral colombiano. Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera en general tiempo seco, aunque se podrían presentar lluvias en el sector sur de sus aguas adyacentes, donde la interacción del sistema de baja presión es más evidente.

El balance del Ideam también señala que la noche anterior predominó la nubosidad con lluvias intermitentes en el Caribe colombiano, particularmente en el golfo de Urabá, Sucre, Bolívar, Atlántico y Magdalena, regiones donde los aguaceros llegaron a ser de carácter fuerte. Asimismo, se registraron tormentas en áreas del Cesar, La Guajira, el norte del Magdalena, Córdoba y el noroccidente del Vaupés, evidenciando la amplia cobertura de esta inestabilidad atmosférica.

Otros departamentos como Antioquia, el norte de Norte de Santander, el occidente del Valle del Cauca y zonas del océano Pacífico también reportaron lluvias puntuales. En regiones como Atlántico, Sucre, Chocó, el norte y occidente de Santander, el oriente de Nariño, el norte del Tolima, Caldas y el noroccidente del Cauca, se observaron lloviznas y precipitaciones locales que, aunque de menor intensidad, refuerzan la presencia del fenómeno.

Mientras tanto, en Bogotá el panorama fue distinto: la capital registró nubosidad variada, pero con tiempo seco durante la mayor parte del día, un contraste notable frente a las condiciones del Caribe. Aunque las lluvias han refrescado el ambiente en las ciudades costeras, han afectado los planes de quienes esperaban disfrutar de playas despejadas. Las autoridades recomiendan mantenerse informados por canales oficiales y tomar precauciones ante posibles cambios repentinos en el clima.