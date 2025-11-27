Maletas pedagógicas llegan a Maicao, La Guajira para garantizar que niños migrantes no abandonen la escuela

Con más de 5.261 entradas de migrantes registradas mensualmente por el puesto fronterizo de Paraguachón, según el más reciente informe del GIFMM, la presión sobre los servicios básicos en La Guajira continúa aumentando. Ante este contexto, World Vision puso en marcha una respuesta inmediata para evitar que la niñez en movilidad pendular y en proceso de acogida abandone el sistema escolar, fortaleciendo además la capacidad de las instituciones educativas del municipio.

La organización oficializó en Maicao la entrega de maletas pedagógicas especializadas, una estrategia que busca apoyar a aulas y espacios comunitarios que enfrentan diariamente los retos derivados de la alta movilidad en la frontera. Estas maletas incluyen materiales diseñados para reforzar competencias de lectura, escritura y matemáticas, así como elementos lúdicos y deportivos que promueven la motricidad, el trabajo colaborativo y la integración comunitaria dentro de las aulas.

Educación como refugio: iniciativa en Maicao impulsa integración entre niñez Wayúu, local y migrante

En un territorio donde el acceso a espacios seguros es limitado, la escuela se consolida como el principal entorno protector para la niñez. Por ello, la iniciativa “Respuesta en educación y protección a migrantes pendulares” busca beneficiar a estudiantes de comunidades de acogida, población Wayúu y migrantes, facilitando la labor docente mediante recursos pedagógicos diseñados para contextos de alta demanda. De acuerdo con World Vision, estos insumos son esenciales para estimular la creatividad, fortalecer los procesos educativos y garantizar la permanencia escolar.

La dinámica migratoria en Maicao sigue siendo única. Solo en octubre, el GIFMM reportó más de 5.200 ingresos por el paso de Paraguachón. Frente a este flujo permanente, la estrategia busca consolidar a la escuela como un entorno protector y seguro para los niños, niñas y adolescentes que viven procesos de movilidad pendular.

“Estas maletas son una herramienta para seguir aprendiendo, soñando y jugando. Cada entrega reafirma nuestro compromiso con una educación inclusiva y protectora que reconozca la riqueza cultural de nuestras niñas y niños”, afirmó Yusti Guerra, especialista de proyecto de World Vision.

Más allá de la entrega de materiales, la iniciativa también fortalece el tejido social. A través de jornadas educativas con la participación de las familias, se promueven espacios seguros de integración entre la comunidad local y la población proveniente de Venezuela, garantizando el derecho a la educación sin distinción.