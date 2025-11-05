Exploración, ciencia e innovación: las claves para una transición energética justa, tema de cumbre en Cartagena

En el marco de la VIII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, que se celebrará del 19 al 21 de noviembre en Cartagena, la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM) y la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (ACGGP) presentaron una posición conjunta que busca abrir un debate técnico y científico sobre el papel del conocimiento del subsuelo y la innovación en la transición energética del país.

Exploración y conocimiento: pilares de la seguridad energética

Para la ACGGP, el futuro energético de Colombia debe construirse a partir del conocimiento científico del territorio y la participación de las comunidades. Según su director ejecutivo, Flover Rodríguez Portillo, “la exploración no es solo un tema técnico, sino de planificación y seguridad energética nacional. El país necesita conocer su territorio para protegerlo y gestionarlo adecuadamente, tomando decisiones basadas en evidencia y no en percepciones”.

El gremio advierte que, sin un conocimiento profundo del subsuelo colombiano, el país podría perder autosuficiencia energética, aumentar su dependencia de importaciones y comprometer la estabilidad del sistema energético. En este sentido, la exploración responsable de gas y petróleo —bajo marcos regulatorios sólidos, transparencia institucional y participación comunitaria— puede coexistir con la protección ambiental y el desarrollo sostenible.

Casos internacionales como los de Argentina y Estados Unidos demuestran que la exploración y la sostenibilidad no son excluyentes, siempre que exista acompañamiento técnico y una visión integral del desarrollo. Rodríguez Portillo enfatizó: “El futuro energético de Colombia no se construye desde el miedo, sino desde la ciencia, el conocimiento técnico y el diálogo social. La exploración es el punto de partida para tomar decisiones informadas y avanzar hacia un desarrollo territorial justo”.

Ingeniería e innovación: motores del cambio

Por su parte, ACIEM resaltó que la innovación tecnológica y la Ingeniería serán determinantes en la sostenibilidad energética de las próximas décadas. “Los ingenieros tenemos la responsabilidad de optimizar los recursos, incorporar tecnología y reducir las emisiones en los procesos industriales”, afirmó Carlos Arturo Cárdenas, presidente nacional de ACIEM.

El dirigente subrayó que la innovación es el corazón de la sostenibilidad: “Gracias a la Ingeniería, hoy podemos producir más energía con menor impacto ambiental, digitalizar las operaciones y aprovechar mejor los recursos naturales. Innovar es garantizar que cada kilovatio generado sea más limpio, eficiente y asequible para todos los colombianos”.

Entre las tecnologías clave, ACIEM destacó el recobro mejorado, la captura y almacenamiento de carbono (CCUS), la automatización industrial, la energía geotérmica y la digitalización de operaciones, como herramientas esenciales para extender la vida útil de los campos maduros y asegurar la soberanía energética. También llamó a impulsar la investigación aplicada y adoptar regulaciones flexibles para nuevas fuentes como el hidrógeno o la energía nuclear.

Un espacio para construir consensos

La VIII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía se consolida como un escenario clave para debatir, sin polarización, la hoja de ruta del modelo energético colombiano, combinando seguridad, sostenibilidad y competitividad.

Tanto ACIEM como ACGGP coincidieron en que la ciencia, la Ingeniería y la innovación deben ser las tres fuerzas que guíen las decisiones de política energética en los próximos años.

La Cumbre, considerada la conversación energética más importante del año, reunirá en Cartagena a líderes empresariales, expertos y autoridades para definir los retos de la seguridad y la transición energética en Colombia.Los interesados pueden consultar la agenda e inscribirse en www.cumbrepetroleoygas.com.