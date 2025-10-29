Las catastróficas imágenes que dejó el paso del huracán Melissa en Jamaica y hacia dónde sigue su rumbo en el Caribe

Más de 500.000 personas permanecen sin electricidad en Jamaica y al menos 15.000 se han refugiado tras el paso del huracán Melissa, que golpeó la isla con lluvias torrenciales, vientos superiores a los 280 km/h y graves daños estructurales en viviendas, carreteras e infraestructura eléctrica. El fenómeno natural, que llegó a alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, provocó una situación de emergencia nacional.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó este miércoles que el Gobierno jamaicano descontinuó el aviso de tormenta tropical, aunque las autoridades locales mantienen la alerta máxima ante el riesgo de nuevas inundaciones y deslizamientos. Por ahora, se desconocen nuevas víctimas mortales más allá de los tres fallecidos registrados antes de la llegada del huracán.

Emergencia nacional en Jamaica tras el paso del huracán Melissa: miles de refugiados y daños catastróficos

El comisionado de la Policía de Jamaica, Kevin Blake, reconoció que la situación “es mucho peor de lo que se esperaba”, especialmente en la localidad de Black River, donde la estación de Policía quedó completamente inundada, dañando documentos oficiales y poniendo en riesgo la seguridad del edificio. “Las ventanas se rompieron y las celdas quedaron comprometidas, lo que representó un peligro para el personal y los detenidos”, declaró Blake en un video difundido por redes sociales.

Las imágenes compartidas por el Jamaica Observer muestran calles anegadas, vehículos flotando y viviendas sin techo. En Saint Elizabeth, varias familias permanecen atrapadas en sus casas mientras los equipos de rescate intentan acceder a las zonas más afectadas. El ministro de Desarrollo Comunitario, Desmond McKenzie, calificó la devastación como “extensa” y alertó que muchas comunidades aún están aisladas.

Según la Compañía de Servicios Públicos de Jamaica (JPS), cerca del 77 % de sus clientes —más de 530.000 personas— se encuentran sin servicio eléctrico. Las autoridades han desplegado cuadrillas para iniciar la reparación de la red, pero advierten que el restablecimiento total podría tardar varios días debido a los daños en postes, subestaciones y transformadores.

Mientras tanto, el Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet) confirmó que Melissa se ha debilitado a categoría 3, aunque sigue siendo un huracán peligroso. En el oriente cubano, especialmente en las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo, se han registrado vientos de hasta 187 km/h, lluvias intensas y marejadas de ocho metros que han provocado inundaciones costeras.

El presidente Miguel Díaz-Canel pidió a la población “responsabilidad y precaución”, advirtiendo que sería “una noche muy difícil” para el país. En las seis provincias en alarma ciclónica, se han evacuado o protegido a 735.000 personas, lo que equivale al 7,5 % de la población nacional. Además, se suspendió el transporte público, las clases y las operaciones aéreas y marítimas.

Las autoridades cubanas indicaron que dos centrales termoeléctricas fueron detenidas por seguridad ante el paso del huracán. Estas instalaciones, esenciales para el Sistema Eléctrico Nacional, se encuentran en zonas de riesgo y podrían sufrir daños estructurales.

El NHC informó que Melissa avanza hacia el norte-noreste a una velocidad de 13 km/h, con vientos sostenidos de 185 km/h y una presión central de 960 hectoPascal. Aunque el fenómeno continúa debilitándose por su interacción con tierra, mantiene un alto potencial destructivo y podría seguir generando lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas en su recorrido hacia el mar Caribe.

En Colombia, las autoridades meteorológicas mantienen alertas preventivas en el Caribe central y occidental, ante la influencia indirecta del sistema. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reportó condiciones meteomarinas adversas, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento en zonas costeras de La Guajira, Atlántico, Magdalena y Bolívar.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se mantiene un estado de vigilancia, ante posibles efectos del mar de fondo y del aumento de las olas en el litoral caribeño.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró al país como “zona catastrófica”, enfatizando que la recuperación requerirá un esfuerzo conjunto entre el gobierno, las comunidades y la cooperación internacional. “La magnitud de los daños es enorme. Nos enfrentamos a la tarea de reconstruir no solo la infraestructura, sino también la esperanza de nuestro pueblo”, expresó Holness.

El paso del huracán Melissa deja un panorama de destrucción en Jamaica y amenaza con extender sus efectos sobre el Caribe insular. Aunque la tormenta pierde fuerza, su legado será recordado como uno de los episodios más devastadores de los últimos años en la región.