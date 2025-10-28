Jamaica en peligro por el paso del huracán Melissa: estas son las medidas en Colombia

Vientos brutales y lluvias intensas azotaron Jamaica este lunes, mientras el huracán Melissa —que alcanzó la categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson— se acercaba peligrosamente a las costas de la isla. Con vientos sostenidos de 280 km/h, el fenómeno podría provocar una destrucción masiva, considerada por el primer ministro Andrew Holness como la peor registrada en la historia reciente del país.

“Melissa probablemente girará hacia el norte, lo que significa que podría impactar nuestras costas, especialmente en el extremo occidental de Jamaica”, señaló Holness en entrevista con CNN. “No creo que haya infraestructura en esta región capaz de resistir una tormenta de esta magnitud, por lo que podría haber una perturbación significativa”, advirtió.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) alertó que los vientos destructivos, las marejadas ciclónicas y las inundaciones catastróficas empeorarán durante la noche, mientras el ojo del huracán se aproxima al territorio jamaiquino. Las autoridades temen daños comparables a los provocados por huracanes históricos como María (2017) o Katrina (2005).

Aunque se emitieron órdenes de evacuación, muchos habitantes se negaron a abandonar sus hogares. “No me voy a mover. No creo poder escapar de la muerte”, declaró Roy Brown, residente de la zona costera de Port Royal. El primer ministro insistió en que la evacuación era “por el bien nacional y para salvar vidas”.

Hasta el momento, Melissa ha dejado cuatro muertos: tres en Haití y uno en República Dominicana, además de un adolescente desaparecido. Su lento desplazamiento —apenas 5 km/h— agrava el impacto, pues permanece más tiempo sobre las zonas afectadas, aumentando la devastación.

El huracán también amenaza el este de Cuba, el sur de las Bahamas y el archipiélago de Turcas y Caicos. En Cuba, el Consejo de Defensa Nacional declaró la fase de alarma en seis provincias orientales y ordenó la evacuación de 650.000 personas, además de suspender clases y actividades laborales no esenciales.

Mientras tanto, desde Florida, organizaciones como Global Empowerment Mission (GEM) preparan ayuda humanitaria para Jamaica, incluyendo 22 toneladas de alimentos, agua y artículos de primera necesidad. “Nuestro equipo permanecerá en la isla durante el paso del huracán para evaluar daños y coordinar labores de apoyo”, señaló Santiago Neira, vocero de la ONG.

Melissa es la decimotercera tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende desde junio hasta noviembre, y se perfila como una de las más poderosas y destructivas del año.

Medidas para Colombia

El IDEAM afirmó que el sistema mantiene condiciones de temporal en el Caribe central, con oleaje superior a 4.0 metros y vientos intensos, especialmente en altamar de La Guajira y Magdalena.

Las bandas externas del huracán podrían generar lluvias y tormentas eléctricas en sectores del litoral Caribe y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) mantiene activo el Protocolo Nacional de Alerta, el Plan Nacional de Respuesta y la Sala de Crisis Nacional.

Se recomienda a los CDGRD, CMGRD y entidades del SNGRD mantener planes de contingencia, monitoreo y acciones de preparación, ante el posible incremento del viento, oleaje y lluvias en el Caribe colombiano.