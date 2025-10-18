Un salto hacia la logística 4.0: Coopidrogas abre su CEDI en Galapa, Atlántico y transforma el abastecimiento farmacéutico del norte del país

Con una inversión superior a los $108 mil millones de pesos, Coopidrogas anunció la apertura de su nuevo Centro de Distribución (CEDI) en Galapa, Atlántico, un complejo logístico de última generación que promete transformar el abastecimiento farmacéutico en el norte del país. La cooperativa, con más de cinco décadas de trayectoria, da así un paso decisivo en su proceso de modernización, fortaleciendo su red de distribución con una infraestructura que combina tecnología, eficiencia y desarrollo social al servicio de más de mil droguerías y miles de familias colombianas.

El proyecto marca un nuevo capítulo en la historia de la organización, al consolidar un modelo de distribución más ágil, sostenible y cercano a las comunidades. Diseñado bajo los estándares de logística 4.0 aplicada al sector de la salud, el CEDI Galapa integra innovación y compromiso social, reflejando la visión de Coopidrogas de impulsar el bienestar colectivo y fortalecer el tejido empresarial del país a través de la cooperación.

Ubicado estratégicamente, el centro se extiende sobre 25.850 m², con 13.526 m² construidos entre áreas administrativas, operativas y de soporte. Desde este nuevo punto, la compañía atenderá 193 municipios del norte de Colombia, distribuidos en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, garantizando entregas oportunas y acceso continuo a medicamentos y productos esenciales.

Esta operación beneficiará directamente a 750 asociados y 1.060 droguerías, fortaleciendo la red del canal farmacéutico independiente y aportando al desarrollo económico del Caribe. Además de su impacto en cobertura, el nuevo CEDI se consolida como un motor de crecimiento regional, generando más de 250 empleos directos e indirectos que impulsan la economía local y promueven nuevas oportunidades en el entorno industrial de Galapa.

“La inauguración de la nueva sede en Galapa es un hito en la historia de Coopidrogas. Representa la consolidación de un modelo cooperativo que evoluciona, se moderniza y sigue impulsando el progreso del canal farmacéutico independiente. Este logro refleja el esfuerzo conjunto de nuestros asociados y colaboradores, quienes hacen posible que lleguemos cada día a más lugares del país con calidad, agilidad y compromiso”, afirmó a PUBLIMETRO Colombia Daniel Quirós B., gerente general de Coopidrogas.

En su interior, el CEDI Galapa incorpora tecnología de vanguardia que garantiza una operación eficiente y controlada en cada etapa. Los sistemas SAP ECC y SAP EWM permiten la gestión integral de inventarios y pedidos en tiempo real, mientras que las herramientas de Business Intelligence (Qlik) facilitan la toma de decisiones basada en datos. A esto se suman soluciones de automatización y trazabilidad, así como el uso del picking por voz (Vocollect), que optimiza los procesos y minimiza errores durante el alistamiento de productos.

Comprometida con la sostenibilidad ambiental, Coopidrogas también incorporó sistemas que reducen el consumo energético y promueven un modelo operativo responsable con el entorno. Actualmente, se encuentra en proceso la instalación de 920 paneles solares, que generarán cerca de 480 kW de energía, de los cuales 100 kW abastecerán al edificio administrativo bajo un sistema tipo isla. Con esta implementación, la sede cubrirá el 80% de su consumo energético diurno, convirtiéndose en un ejemplo de eficiencia energética en el sector logístico farmacéutico.

Asimismo, la infraestructura cuenta con dos chillers de alta capacidad, que en conjunto generan 360 toneladas de refrigeración, manteniendo el CEDI a temperaturas controladas entre 24 y 26 grados centígrados, en cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En promedio, la planta despacha 1.200 pedidos diarios, equivalentes a 2.900 cubetas, lo que representa un salto significativo en capacidad operativa, eficiencia y cobertura. Con 14.900 posiciones de estiba, el centro tiene la capacidad de movilizar más de 30 millones de unidades al año, fortaleciendo así la red nacional de distribución y garantizando el suministro continuo a las farmacias asociadas.

Frente a este avance, Daniel Quirós destacó que el proyecto encarna el espíritu cooperativo que ha distinguido a la organización durante más de cinco décadas:

“Esta sede es símbolo de unión, trabajo colectivo y visión compartida. Son los mismos valores que, desde hace más de 50 años, han permitido a Coopidrogas llevar salud, desarrollo y bienestar a cada rincón del país”.

Con la puesta en marcha del CEDI Galapa, Coopidrogas consolida su plan de expansión nacional, orientado a fortalecer la infraestructura logística, ampliar la cobertura y seguir construyendo un modelo cooperativo moderno, eficiente y sostenible, que reafirma su compromiso con la salud, el progreso y el desarrollo de las regiones.