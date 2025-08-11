Murió uno de los impulsores de la carrera de Shakira en sus inicios y uno de sus biógrafos en Barranquilla

El mundo del periodismo y el de la cultura se han quedado sin uno de sus grandes personajes, Édgar García Ochoa ‘Flash’. Este hombre nacido en Sincelejo, que se crió en Cartagena y posteriormente se radicó en Barranquilla, fue una figura clave en la promoción de los talentos emergentes que surgen desde la costa Caribe colombiana, entre estos la mismísima Shakira, a quien tuvo la oportunidad de descubrir e impulsar en sus inicios.

Con Shakira de joven promovió la creación de una biblioteca para los reclusos de las cárceles de Barranquilla y diversas obras sociales que la artista apoyó para época de Navidad. También escribió tres biografías sobre la estrella barranquillera, titulados “Shakira: que viva Colombia”, “Shakira: Nueva diosa del Rock” y, el último de ellos, publicado el año pasado, “Mis recuerdos con Shakira”.

Luto en el periodismo cultural del Caribe por la muerte de ‘Flash’, promotor de talentos emergentes

Fue columnista de El Heraldo y Al Día. También laboró en el Diario de la Costa de Cartagena y tuvo un programa televisivo en CTV Barranquilla. Además, se adaptó al mundo digital y en sus redes sociales era muy activo, informando sobre todos los hechos de actualidad.

Estuvo casado 19 años con Lourdes Marino, la secretaria que le robó el corazón y a la que solo un cáncer en 2014 pudo borrar de su vida. Desde entonces vivía solo, acompañado de tres gatos y varias palomas en una casona del barrio El Recreo. Tuvo una hija en San Andrés, que le dio la dicha de ser abuelo, al regalarle tres nietos.

José Pardo Llada escribió el prólogo de sus memorias “Antes de que se me olvide”, y ahí se pregunta por qué tantos personajes querían a Flash y le mostraban afecto y confianza; él mismo responde que es un secreto de esa personalidad única, distinta y pintoresca.

Dezner Cervantes, quien en este último tiempo se convirtió en uno de los asistentes del experimentado periodista, le dijo al diario El Heraldo que Ochoa García había estado vomitando sangre. “Esto era producto de unas úlceras gástricas, por eso se decidió llevarlo a la clínica en la madrugada del sábado. Finalmente, se complicó y terminó perdiendo la vida…”.

Por su parte, el cantante Edinson Cogollo, amigo de Flash, quien lo trasladó hasta el centro médico, detalló que fue sometido a una gastroscopia. “Se nos ha ido un gran impulsor de talentos en el Caribe colombiano. En lo personal me ayudó mucho a dar a conocer mi música y a convencerme de mi talento”.