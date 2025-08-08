Petrona Martínez, la reina del Bullerengue, permanece hospitalizada en Cartagena por complicaciones de salud

La reconocida cantautora bolivarense Petrona Martínez permanece hospitalizada desde el pasado miércoles 6 de agosto, tras sufrir complicaciones derivadas de un cuadro viral. Según información conocida por el diario El Universal, la artista fue inicialmente atendida en el municipio de Arjona, donde reside, y posteriormente remitida al Hospital Universitario del Caribe (HUC) en Cartagena, donde continúa bajo observación médica.

Conocida como la reina del Bullerengue, la artista de 86 años presentó fiebre alta y vómito, síntomas que le provocaron un fuerte temblor. Su delicado estado de salud preocupa a sus familiares, ya que en mayo de 2017 sufrió una isquemia cerebral, hecho que marcó su retiro de los escenarios.

Uno de sus hijos, Álvaro Llerena, expresó su inquietud sobre la situación: “El miércoles la remitieron acá al HUC. Pero nos preocupa que el diagnóstico que nos entregan ahora deja ver que está lista para dos o tres cirugías. Mi mamá no puede aguantar eso. No queremos que la operen”.

Originaria de San Cayetano, Petrona Martínez ha sido una figura esencial en la difusión del bullerengue, un género tradicional del Caribe colombiano interpretado históricamente por mujeres mayores de comunidades rurales afrodescendientes. Gracias a su talento y autenticidad, logró posicionar este ritmo en escenarios y circuitos internacionales, convirtiéndose en un símbolo cultural.

Aunque su salud le ha impedido continuar con presentaciones en vivo en los últimos años, su legado permanece vigente. Familiares y músicos que compartieron escenario con ella, como la agrupación Los Herederos de Petrona Martínez, se han dedicado a preservar y difundir su obra, manteniendo viva la esencia del bullerengue y otros ritmos caribeños.

A lo largo de su trayectoria artística, la Reina del Bullerengue ha recibido múltiples homenajes. El más reciente fue en 2024, durante el Festival Voces del Jazz y del Caribe, evento que reconoció su invaluable aporte a la cultura musical del Caribe colombiano. En dicho tributo, se resaltó no solo su aporte como intérprete, sino también como compositora de éxitos que han marcado la música tradicional, como “La vida vale la pena”, “El hueso” y “Tierra santa”.

La comunidad cultural y sus seguidores esperan su pronta recuperación, conscientes de que la figura de Petrona Martínez representa mucho más que su música: encarna la resistencia cultural, la memoria afrodescendiente y la voz femenina de una tradición que sigue latiendo en el corazón del Caribe.