Barranquilla fue sede del XXX Congreso Colombiano de Medicina Interna, el mayor encuentro médico del país

El pasado 1 de agosto de 2025, el Centro de Convenciones Puerta de Oro en Barranquilla acogió el XXX Congreso Colombiano de Medicina Interna ACMI–ACP, considerado el encuentro más importante de la especialidad en el país. El evento reunió a más de 100 conferencistas nacionales e internacionales en un espacio académico de alto nivel que combinó innovación y tradición.

PUBLICIDAD

También puede leer:¿Cómo podemos preparamos para envejecer? : el médico experto Rodrigo Santacoloma, responde

El congreso incluyó simposios simultáneos y talleres sobre cardiología, endocrinología, gastroenterología, medicina hospitalaria, inteligencia artificial y otros temas de actualidad médica. También se desarrolló la 3ª Cumbre Latinoamericana de la Mujer, con un enfoque en salud con perspectiva de género, así como conversatorios sobre ética médica, equidad, modelos de salud y los desafíos actuales de la medicina interna.

Barranquilla fue sede del XXX Congreso Colombiano de Medicina Interna, con llamado a innovar en el tratamiento de la ERGE

Uno de los ejes centrales fue el Simposio Principal titulado Reflujo Gastroesofágico: ¿En qué estamos en el 2025?, presentado por el doctor Fernando Sierra. Durante su intervención, se expusieron cifras que evidenciaron el aumento de la Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE) en Colombia, que afecta entre el 15% y 20% de la población, es decir, a más de siete millones de personas.

Los especialistas destacaron que la ERGE es una patología crónica que provoca síntomas como acidez persistente, tos crónica, náuseas, regurgitación ácida y dolor torácico, con un fuerte impacto en la calidad de vida y en el rendimiento laboral. Además, se alertó sobre las limitaciones de los inhibidores de bomba de protones (IBPs), utilizados como tratamiento estándar durante décadas, cuya efectividad se ve reducida en pacientes metabolizadores rápidos, que representan más del 80% de la población colombiana.

El simposio concluyó con un llamado a avanzar hacia una gastroenterología más humana, eficaz y centrada en las necesidades reales de los pacientes, desarrollando alternativas médicas que permitan mejorar el manejo de esta enfermedad silenciosa pero cada vez más frecuente.