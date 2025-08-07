Regresa el desfile de la Guacherna a su fecha tradicional en el Carnaval de Barranquilla

A seis meses exactos de uno de los eventos más esperados del Carnaval de Barranquilla, se confirmó que La Guacherna Esthercita Forero 2026 se celebrará el viernes 6 de febrero, retomando su día tradicional. La decisión responde al clamor de los barranquilleros, quienes con entusiasmo y sentido de pertenencia pedían que esta gran noche volviera a su esencia.

PUBLICIDAD

Para leer: Anuncian a las seis aspirantes a reina del Carnaval de Barranquilla y una de ellas lleva el apellido del alcalde Char ¿habrá rosca?

“La voz de la gente es el alma del Carnaval, y hoy, con mucha alegría, anunciamos que el viernes 6 de febrero viviremos una Guacherna inolvidable, llena de luz, tamboras y tradición, como nos enseñó Esthercita”, afirmó Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla.

La Guacherna 2026 volverá a su fecha tradicional: viernes 6 de febrero

Este anuncio marca el inicio de la cuenta regresiva hacia el Carnaval 2026, que se celebrará del 14 al 17 de febrero, con una propuesta que busca ser más incluyente, participativa y conectada con los sentimientos de quienes hacen grande esta fiesta, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Desde ya, comparsas, grupos folclóricos, disfraces, faroles y tamboreros se preparan para darle vida a la noche más alegre del Carnaval, una noche que une generaciones, fortalece las raíces culturales y enciende el espíritu festivo de toda una ciudad.

La Guacherna es mucho más que un desfile nocturno; es un homenaje vivo a Esthercita Forero, la eterna novia de Barranquilla, quien soñó con una ciudad iluminada por la música y el color. En cada edición, esta noche convoca a miles de asistentes que celebran con orgullo las tradiciones del Caribe colombiano.

Con este regreso a su fecha tradicional, Carnaval de Barranquilla S. A. S. reafirma su compromiso con las manifestaciones populares y con los deseos de su gente, fortaleciendo una identidad colectiva que vibra al ritmo de cumbias, porros y tambores.

PUBLICIDAD

La ciudad ya se prepara para recibir a propios y visitantes en una edición 2026 que promete ser histórica, donde la alegría y el folclor se tomarán nuevamente las calles iluminadas de la Arenosa.