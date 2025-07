Stephania Martínez, la joven gerente que lidera uno de los hoteles más icónicos de Cartagena

A sus veinticinco años, Stephania Martínez Tinoco ya tiene bajo su responsabilidad el área de mercadeo del Hotel Hilton en Cartagena, uno de los más icónicos emblemáticos del país. Su historia es un ejemplo de crecimiento profesional desde la base, con un recorrido que comenzó en 2017, cuando ingresó al hotel como practicante.

“Yo hice mis pasantías en el departamento de ventas. En ese momento no existía como tal la sección de mercadeo. Todo estaba centralizado en ventas y yo era la practicante de la asistente administrativa. No sabía ni siquiera contestar un teléfono. Me daba pena, pavor”, recuerda entre risas.

Terminadas sus pasantías, Stephania trabajó durante cuatro meses como supervisora extra de ama de llaves, experiencia que le permitió conocer a fondo la operación del hotel. “Ahí entendí de recepción, de limpieza, aprendí tips para la casa. Para ser supervisora tenías que saber hacer una habitación. Esa parte operativa me pareció muy bonita porque cuando uno vende el hotel, tiene que conocer el producto”.

Más adelante se abrió una vacante como asistente administrativa y fue seleccionada. Desde allí, comenzó a optimizar procesos y a capacitarse para otras funciones, lo que la llevó a ocupar cargos como coordinadora de eventos y de grupos. “Conocer todas las áreas me ha ayudado a complementarme como profesional. Si uno trabaja en mercadeo y no entiende el producto, no está haciendo nada”, afirma.

Su acercamiento al área de mercadeo comenzó justo antes de la pandemia, cuando se entrenó en el Hilton Reforma de México. “Había una gerente de mercadeo allá y me entrené con ella y con el equipo de ventas durante una semana. Luego volví a Colombia y dos días después se decretó el cierre por pandemia”.

Tras la reapertura del hotel, en septiembre de 2020, Stephania asumió funciones en el Business Center y fue nombrada coordinadora de mercadeo, cargo desde el cual aprendió de la mano de figuras clave como Elizabeth Arteta, directora de ventas y mercadeo por 27 años. “Ella fue mi mentora, vio el potencial que yo no había visto en mí misma”.

Desde 2021, ya como gerente de mercadeo, Stephania ha liderado importantes transformaciones. “El mercadeo en Hilton es completamente distinto. Hay muchos procesos internos, plataformas propias, estándares y políticas de marca que uno debe aprender desde cero. No es simplemente pautar o diseñar, hay una estructura y cada rol tiene funciones específicas”.

La joven cartagenera cuenta con formación en marketing digital y e-commerce, además de una maestría en administración. Esto, sumado a su experiencia interna, le permitió ser nominada en 2024 como una de las mejores profesionales de mercadeo en América dentro de la cadena Hilton.

Entre las novedades recientes bajo su liderazgo están la renovación del salón Guacamayo, uno de los más solicitados por clientes internacionales, y la modernización de la sala de juegos para niños, ahora equipada con PlayStation, futbolito, piscina de pelotas y más.

“Siento que Hilton es el lugar donde pertenezco en esta etapa de mi vida. Acá paso más de ocho horas al día. Las personas del hotel son mi segunda familia. Nunca imaginé trabajar en turismo, pero la vida me fue llevando hasta aquí. Ha sido un camino de mucho aprendizaje, esfuerzo y confianza en el trabajo bien hecho”, concluye.