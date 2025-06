Sancionan a tres clínicas porque no atendieron a ciclista, minutos después de ser atropellada

En un fallo de primera instancia, el Juzgado 13 Civil del Circuito Oral de Barranquilla emitió sentencia contra tres clínicas de Barranquilla por su negativa a brindar atención médica oportuna a Andrea Rueda Arango, una ciclista que falleció el 17 de noviembre de 2022 tras ser embestida por un taxi que se movilizaba en reversa frente al conjunto residencial Barranquilla Linda, ubicado sobre la carrera 51B.

Los centros médicos implicados son la Clínica Altos de San Vicente SAS, la Clínica Reina Catalina SAS y la Clínica de Fracturas Centro de Ortopedia y Traumatología SA. Según la sentencia, las entidades fueron halladas civilmente responsables de los daños ocasionados al no prestar atención oportuna a la víctima, lo que se calificó como una pérdida de oportunidad que podría haber cambiado el desenlace fatal.

El juzgado determinó que las excepciones de mérito presentadas por los demandados no fueron probadas, y ordenó el pago de una indemnización por perjuicios. Además, como parte de una medida de reparación integral, se ordenó que las tres clínicas brinden un curso obligatorio de capacitación en infracción de humanidad, dirigido tanto a su personal de urgencias como a su planta administrativa. La capacitación deberá ser de al menos 15 horas, impartida por instituciones especializadas y avalada por el Ministerio de Educación o las respectivas Secretarías de Educación.

Pese a esta decisión judicial, los apoderados de las clínicas interpusieron recurso de apelación, por lo que el caso será revisado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, específicamente por la Sala de Decisión Civil – Familia.

El caso: una cadena de negligencias

En el caso reconstriído por el portal Zona Cero, se evidenció que que accidente ocurrió alrededor de las 4:34 a.m. del 17 de noviembre de 2022, cuando Andrea Rueda, quien practicaba ciclismo, fue atropellada por un taxi de placas SDV 616, del municipio de Soledad. El conductor inicialmente afirmó que estaba estacionado y que la ciclista chocó contra el vehículo. Sin embargo, gracias a videos recopilados por la familia de Andrea, se demostró que el taxi iba en reversa, en una maniobra imprudente, y arrolló violentamente a la joven.

El GPS Garmin instalado en la bicicleta de Andrea, así como los registros de cámaras de seguridad de varios establecimientos de la zona, fueron clave en la reconstrucción de los hechos. Uno de los videos, entregado a medios como Emisora Atlántico y ZonaCero.com, muestra con claridad el momento del impacto. En las imágenes se observa cómo el taxi avanza en reversa sobre la 51B, mientras la ciclista, con las luces encendidas, desaparece de la toma tras ser arrollada.

Otro video, en poder de la Fiscalía, captado desde un local comercial frente al conjunto y la iglesia cristiana Vida Abundante, revela “con claridad el momento en el que el taxi la arrolla”, según indicó la familia.

El conductor del taxi, tras ver las pruebas, aceptó su responsabilidad y reconoció que su maniobra fue imprudente. El hombre se desplazaba para atender un servicio solicitado por tres feligreses que salían de una jornada de oración en la iglesia mencionada. Al no ubicar la entrada, decidió retroceder rápidamente, sin advertir la presencia de Andrea en su camino.

19 minutos sin atención médica

Tras el impacto, varios testigos corrieron a ayudar. Andrea, con un trauma cerrado de tórax, intentó incorporarse pero no lo logró. Sentada en el pavimento, dijo que no podía respirar. Un conductor pidió insistentemente una ambulancia, pero al no obtener respuesta, decidieron trasladarla en el mismo taxi que la atropelló.

El conductor la llevó primero a la Clínica de Fracturas, ubicada a pocas cuadras del accidente. Al no ser recibida, la condujeron a la Clínica Altos de San Vicente, luego a la Clínica Reina Catalina y, finalmente, a la urgencia de la Clínica Bonnadona, donde sí fue atendida. El recorrido entre las clínicas duró exactamente 19 minutos y 18 segundos, mientras Andrea permanecía en estado crítico.

De acuerdo con el parte médico de la Clínica Bonnadona, Andrea llegó sin signos vitales. Se realizaron maniobras de reanimación durante 33 minutos, sin éxito. La madre de la joven, Alma Arango, relató que su hija tenía EPS activa, medicina prepagada, seguro contra todo riesgo y estaba afiliada a un club de ciclismo, lo que hacía aún más incomprensible la negativa de las primeras tres clínicas a brindarle atención.

Justicia y memoria

El fallo judicial representa un paso hacia la justicia para la familia Rueda Arango, quienes durante más de un año lucharon por esclarecer la verdad. Además del castigo económico, el juez dejó claro que se deben adoptar medidas de no repetición, por lo que las clínicas sancionadas deberán capacitar a su personal para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.

La familia de Andrea insiste en que el caso no solo refleja una cadena de negligencias, sino también un vacío en la atención médica de urgencias en Colombia. Confiando en que el Tribunal Superior ratifique el fallo, sus allegados esperan que el nombre de Andrea sea recordado como símbolo de lucha por una atención digna y humana en salud.