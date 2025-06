Investigan muerte de mujer que cayó de techo de un centro comercial en Barranquilla

La mañana de este miércoles se registró un lamentable hecho en el Centro Comercial Muelle del Río, ubicado en el sector de Alameda, al norte de Barranquilla, donde una mujer perdió la vida tras caer del quinto piso de la torre de parqueaderos.

El incidente ocurrió en la calle 118 con carrera 43, y fue atendido por unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla, que adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido. Según el reporte preliminar de las autoridades, la mujer habría subido al nivel superior del parqueadero y, al parecer, se lanzó al vacío.

Nuevo llamado a la salud mental tras muerte de mujer en centro comercial de Barranquilla

Un vigilante del centro comercial fue testigo de la escena e intentó persuadirla para que desistiera de su decisión. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima, quien tendría aproximadamente 65 años.

Este hecho ha generado conmoción entre los visitantes y trabajadores del centro comercial, y vuelve a poner en la agenda pública la importancia de hablar abiertamente sobre la salud mental y el acceso a ayuda profesional oportuna.

¿Dónde buscar apoyo?

La Secretaría de Salud del Atlántico recuerda que cuenta con el Programa de Orientación y Acompañamiento Familiar (POAF), enfocado en brindar apoyo psicológico y emocional a quienes enfrentan situaciones difíciles.

Además, dispone de una línea de atención en salud mental —317 621 8394—, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta línea es atendida por profesionales capacitados para orientar y acompañar a personas en crisis, así como a sus familiares.

Síntomas de depresión a los que debe prestarle atención

Según el protocolo del Ministerio de Salud, estos son los casos de alerta para que usted sepa a qué le debe poner atención.

· En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla, no olvides que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas.

· Los conflictos de pareja o las rupturas amorosas pueden ocasionar dolor intenso, desesperanza, enojo y muchas emociones negativas y hacer creer que no se puede volver a ser feliz. Busca ayuda para afrontar esta situación transitoria y se puede superar.

· Hablar lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución a los problemas y nos hace sentir mejor.

· Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda: los familiares cercanos, los amigos, profesores o adultos de confianza, líderes espirituales, las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, enfermería, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), Centros de Escucha y Zonas de Orientación Escolar y Universitaria, entre otras alternativas que existen en la comunidad.

· Si sientes ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, perdida del interés en las cosas que siempre disfrutaste, alteraciones en el sueño o del apetito, es necesario que consultes en el lugar que habitualmente te prestan servicios de salud.

Signos de alarma de conducta suicida:

· Presencia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o acto de autolesión en el último año

· Alteraciones emocionales graves

· Desesperanza

· Agitación o extrema violencia

· Conducta poco comunicativa

· Aislamiento social

Busque ayuda, no está solo

A nivel general y en todo el territorio nacional la línea 123 está disponible para la atención antisuicidio. De igual forma están a disposición líneas locales como: