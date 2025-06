Habló Dj que se salvó de morir en fiesta electrónica en Puerto Colombia

La masacre ocurrida en una fiesta electrónica en Puerto Colombia, Atlántico, que dejó tres muertos y nueve heridos, pudo haber tenido una víctima más: Dj Zandú, el artista principal del evento, quien abandonó el lugar horas antes del ataque armado.

“Me desperté con una noticia de lo que pasó en Barranquilla. Yo estaba allá y me tenía que quedar hasta la hora que pasó eso, pero gracias a Dios me tuve que ir para otra parte y estoy como en shock. Envío mis condolencias a las familias de las víctimas y gracias a las personas que me han enviado mensajes preguntando cómo estoy”, expresó el artista en sus redes sociales.

“Estoy en shock”: Dj Zandú se salvó de la masacre en fiesta electrónica en Puerto Colombia

Dj Zandú, originario de Antioquia, fue el invitado especial al evento llamado Domingo de Prueba de Talento, desarrollado entre el domingo 1 y el lunes 2 de junio en la finca Eco House Villa de Olvega, ubicada en el kilómetro 7 de la vía al mar. Durante su presentación, animó al público con sus mezclas, pero, por circunstancias fortuitas, salió del lugar antes de que se desatara el ataque sicarial, lo que le salvó la vida.

Una de las víctimas mortales del ataque fue Dj Maciel Karina Gómez Rúa, también conocida como Dj Maciel, quien actuaba como telonera del evento. Su madre, Isabel Rúa, relató que Maciel estaba cansada y pensó en regresar temprano a casa, pero decidió quedarse un poco más. “Fue cuando llegaron estos desalmados, disparando”, dijo entre lágrimas al medio Zona Cero.

Maciel Gómez, de 25 años, era comunicadora social formada en la Universidad Libertador de Bogotá, y había regresado a Barranquilla hace un año para dedicarse de lleno a su carrera como DJ. Su madre la describió como una joven trabajadora, noble y responsable, que vivía de sus eventos.

La tragedia también cobró la vida de Luis Alfredo Vergara Juliao, modelo y estudiante universitario, y de Ronald José Alarcón Castrilleros, de 19 años. Las autoridades continúan investigando los móviles del ataque que ha conmocionado al Caribe colombiano.