En alianza la Secretaría de Desarrollo Económico del Atlántico impartió cursos ‘Learning for Life’ en el Carnaval de Barranquilla.

El Carnaval de Barranquilla no solo fue un escenario de celebración, sino también una plataforma para el crecimiento y la transformación social. Este año, Diageo y su marca Old Parr no solo resignificaron la tradición de las casetas con su icónico espacio en el Cubo de Cristal, sino que también dejaron una huella indeleble en la región a través de su programa de impacto social: Learning for Life.

En alianza con la Secretaría de Desarrollo Económico del Atlántico, Diageo llevó su programa insignia de capacitación en coctelería, servicio y ventas a la región, donde se graduaron más de 100 jóvenes de Barranquilla, Baranoa, Sabanagrande, Soledad y Tubará. Una parte de estos estudiantes reforzó sus conocimientos en una masterclass en Baranoa. Esta iniciativa, diseñada para quienes han enfrentado barreras en el acceso a la educación o al empleo, busca generar oportunidades reales y fortalecer la competitividad del sector turístico a través de habilidades técnicas y blandas.

Cursos ‘Learning for Life’ de la Secretaría de Desarrollo Económico del Atlántico en el Carnaval de Barranquilla

Por otro lado, junto a la Secretaría de Educación de la Gobernación del Atlántico, se realizó una alianza para presentar Smashed, la obra de teatro que previene el consumo de alcohol en menores de 18 años. Allí, se impactó la vida de más de 1.000 jóvenes, previniéndolos del consumo de alcohol en el marco del carnaval.

“Vamos a tener la posibilidad de entregar becas para que quienes trabajan en el sector gastronómico y turístico estén más preparados. Por eso este programa lo socializamos con operadores turísticos, meseros, cocineros, personas que trabajan en las playas y quienes trabajan con las matronas de Pital de Megua y en otros municipios como Puerto Colombia, Piojó, Luruaco, Usiacurí, Galapa, Baranoa, Tubará y el distrito de Barranquilla. Queremos un turismo ordenado, capacitado y con más oportunidades”, destacó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano.

Esta iniciativa no solo les brindó capacitación a los beneficiarios, sino que también abrió puertas para su vinculación laboral a través de alianzas con el sector privado. Con esto, Old Parr y Diageo refuerzan su compromiso con la región, demostrando que la mejor manera de celebrar la vida es apostando por el talento y el crecimiento de su gente.

El Carnaval de Barranquilla 2025 será recordado por su alegría, su música y sus colores, pero también por ser el punto de partida de nuevas oportunidades.