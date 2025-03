El mensaje de Maluma a los jóvenes que sorprendió a muchos en el Carnaval de Barranquilla.

Durante su presentación en la Coronación de la Reina del Carnaval de Barranquilla 2025, el cantante Maluma sorprendió a todos los asistentes con un emotivo y reflexivo mensaje dirigido especialmente a los jóvenes presentes en el evento. Con una audiencia repleta de jóvenes, el artista expresó su deseo de compartir las lecciones que ha aprendido a lo largo de su carrera y cómo ha cambiado su perspectiva de la vida.

“Quiero decirle porque veo muchos jóvenes aquí, veo demasiados pelaos que están aquí acompañando. Y yo desde hace como un mes o dos vengo cambiando mucho mi forma de pensar. Quizás antes tenía una mente un poco banal y siempre pensaba en simplemente ser famoso. Ahora las cosas han cambiado, el propósito ha cambiado y el mensaje ha cambiado para siempre", comenzó Maluma, captando la atención de todos los presentes.

El cantante, conocido por su éxito mundial y su gran número de seguidores, aseguró que el propósito detrás de su carrera ha evolucionado. “Quiero decirle a todos los jóvenes que no se cansen de soñar, no se cansen de luchar por sus sueños. Por más difícil, por más lejanos que parezcan, nunca se cansen", añadió.

Sin embargo, lo que realmente sorprendió a los asistentes fue la contundente crítica de Maluma a la cultura de las redes sociales. “Puede que suene aburrido lo que les voy a decir, pero las redes sociales no sirven para ni mierda. No se comparen, no se comparen en el Instagram, en el TikTok. Eso mierda, sean auténticos, no hay un valor más grande que ser auténticos en esta vida", afirmó con firmeza, provocando aplausos entre los jóvenes.

El cantante también dejó un mensaje claro sobre las motivaciones que deben guiar la vida: “No trabajen por los seguidores, no trabajen por la fama, tampoco trabajen por el dinero. Trabajen por su propia felicidad, Barranquilla, que es lo único que importa".

Este poderoso mensaje de Maluma resonó fuertemente en el corazón de los jóvenes barranquilleros y visitantes del Carnaval, recordándoles la importancia de ser auténticos y de luchar por sus sueños, sin dejarse influenciar por las apariencias o la fama efímera.