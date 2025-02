Experiencia para los sentidos y exclusiva vivieron solo unos pocos en el Carnaval de Barranquilla.

En el Carnaval de Barranquilla, unos pocos seleccionados vivieron una experiencia única creada solo para los sentidos. El secreto de este ron radica en su meticuloso proceso de elaboración, que abarca desde la siembra de la caña de azúcar hasta el momento de abrir la botella. Para empezar, se utiliza caña de azúcar de la más alta calidad, y una vez destilado, el ron extra añejo se mezcla mientras reposa pacientemente en antiguas barricas de roble blanco americano, lo que le permite desarrollar una experiencia sensorial única.

Pedro Carvajal, líder de la experiencia de La Hechicera, fue el encargado de guiar a los pocos seleccionados en esta experiencia de inmersión exclusiva en la solera de esta bebida premiada en Colombia. Los asistentes fueron recibidos en una recepción especial donde se les contó la historia detrás de La Hechicera y cómo el microclima de Barranquilla influye en su sabor único. Luego, pasaron a un laboratorio donde pudieron degustar distintos tipos de alcohol y, al final, lo más selecto de esta bebida.

La Hechicera: Una experiencia sensorial exclusiva que conquistó a los privilegiados del Carnaval de Barranquilla

Posteriormente, los asistentes fueron llevados a la solera, donde pudieron ver el proceso de producción en vivo y directo de la marca, e incluso degustar un trago directamente desde las barricas. Esta dedicación ha sido reconocida con premios de prestigio mundial, como la medalla de Oro en los World’s Best Rum Design, seis medallas de Oro en los Spirits Business Masters, y el premio Grand Gold de Monde Selection. Además, en el concurso The Spirits Business 2024, La Hechicera ganó dos medallas de oro en la categoría ‘Global Rum & Cachaça Masters’ por sus ediciones Reserva Familiar y Serie Experimental No. 2 The Banana Experiment.

La Hechicera también se ha destacado por su enfoque innovador sin perder la tradición. La nueva Serie Experimental No. 2, The Banana Experiment, es una mezcla de rones añejados infusionados con banano orgánico, lo que le otorga un aroma a caramelo, hojas de bosque tropical, banano maduro, vainilla y frutos secos, con matices ahumados. En boca, destaca por sus notas de naranja confitada, caramelo salado y mazapán, con toques especiados de clavos, vainilla y canela.

Este innovador enfoque ha captado la atención de grandes líderes de la industria, como Pernod Ricard, que han apoyado la expansión global de La Hechicera. Según Juan Camilo Orduz, Gerente Senior de Ron La Hechicera en Colombia, “Es un orgullo llevar La Hechicera a más lugares del mundo. Estos reconocimientos no solo destacan la calidad de nuestro ron, sino que también nos impulsan a seguir conquistando corazones en todo el mundo".

La Hechicera se distingue por su estilo audaz y equilibrado, con notas de café, tabaco, vainilla y cacao, lo que le ha permitido ganarse un lugar especial entre los amantes del ron. Creado bajo un ritual familiar que ha trascendido por más de tres generaciones, La Hechicera se ha establecido como una ronera artesanal en el corazón de Barranquilla, enfocándose en la calidad sobre la cantidad.