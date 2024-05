Wilmer de la Hoz es uno de los valientes ciudadanos que se detuvo para rescatar a las personas atrapadas en el puente colapsado entre Barranquilla y Soledad. Su desgarrador testimonio revela cómo las víctimas, antes de fallecer, le suplicaron ayuda e incluso agua para mitigar su sufrimiento.

El ciudadano contó a Blu Radio que comenzó a escuchar voces de auxilio que pedían ayuda en medio de la oscuridad. “Yo frené mi carro y cuando veo es el hueco. Veo un carro Sprint que viene en bola y no me percaté y él se fue en el hueco también. Saqué mi celular y llamé a la policía y llamé a los bomberos pero llegaron demorados, se demoraron en llegar. Yo llegué a sacar tres heridos, el señor de la moto y el señor del carro gris y logré sacar dos muertos. El primer muerto, él murió arriba del carro y eso viene de un tubo de agua que está pasando por debajo. Se comió toda esa tierra y eso colapsó”.

“Tenía la cara destrozada”: angustioso relato de ciudadano que ayudó a rescatar a víctimas en puente en Barranquilla

Tristemente este ciudadano contó cómo fallecieron las víctimas en el trágico accidente.

“El señor de la moto no me hablaba porque tenía todo e rostro del lado derecho destrozado. El copiloto era un señor que me pedía auxilio y me decía que tenía sed y tenía la cabeza como hinchada y la nariz y la boca botando sangre”, lamentó.

Sobre la falta de mantenimiento en el puente de la 30 en Soledad

Después de la tragedia, Alexi Rodríguez, coordinador de la Oficina de Gestión de Riesgo de Soledad, señaló que el puente colapsado tiene más de 30 años en funcionamiento. “Si no estoy mal, tiene más de 30 años de servicio. Esta es una estructura que, evidentemente, es del orden nacional, y su mantenimiento, así como los estudios patológicos frente a cualquier daño estructural, deben ser responsabilidad del Gobierno Nacional y de los expertos”, afirmó Rodríguez.

Por su parte, la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, criticó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tras la tragedia ocurrida en el puente de la calle 30, cerca al colegio INEM, que dejó cuatro muertos y tres heridos. En declaraciones a los medios de comunicación en el lugar de los hechos, Sandoval señaló que desde enero se había identificado el abandono de la estructura. “Con la finalidad de acabar con esa desidia de 25 años, identificamos que el tramo Tauro y el tramo California estaban completamente abandonados, y también evidenciamos que las orejas y la estructura de este puente estaban en mal estado”, explicó.

La mandataria reveló que tras varias reuniones en Bogotá, se concluyó que el tramo Tauro es responsabilidad de Soledad, mientras que el puente y sus orejas son competencia de la concesión y la ANI. “El 12 de marzo solicitamos por escrito a la ANI la intervención urgente de este puente y sus orejas, para evitar lo que hoy ha ocurrido en nuestro municipio de Soledad. Lamentamos muchísimo la muerte de estas personas”, afirmó Sandoval.

Además, la alcaldesa mencionó que administraciones anteriores también habían solicitado la intervención del puente. Anunció que se realizará una mesa de trabajo con las principales autoridades para abordar la situación y tomar medidas preventivas.