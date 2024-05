La carrera “Corre mi tierra” recibirá a atletas, aficionados y familias en el Malecón del Río en Barranquilla.

La carrera “Corre mi tierra” regresa a Barranquilla este domingo 16 de junio y espera recibir a más de 4 mil participantes en el Gran Malecón del Río. Sus fundadores y directores Jorge Andrés Orozco y Cristy Martínez, hablaron con PUBLIMETRO sobre cómo está diseñado el evento deportivo este año.

“Este año volvemos a Barranquilla esta será la sexta versión de “Corre mi tierra” en Barranquilla y vamos a dar lo mejor en cada momento único que se vive en la carrera y varias novedades. Una nos volvimos media maratón en Barranquilla a petición de los barranquilleros que nos pedían tener otra distancia mayor a los de 15 kilómetros y tendremos cinco, diez y quince kilómetros, más 21 kilómetros y cada una de acuerdo al nivel deportivo de cada persona que desea elegir su resistencia”, dijo Cristy a este medio.

Este evento deportivo que crea experiencias únicas, se enamoraron del running y han alcanzado un nivel superior. Entre ellas habrá 12 muestras artísticas culturales; música y el nuevo integrante del equipo de “Corre mi tierra”, ‘Lionel’, quien será presentado oficialmente en la ciudad y además se encargará de animar a los corredores el gran día de la carrera.

“Vamos a traer al personaje de “Corre mi tierra” que es ‘Lionel’ que estuvo en la carrera en Medellín y la gente se enamoró de ‘Lionel’ que es un personaje súper especial y las familias como siempre súper invitadas a vivir la carrera de cinco kilómetros y hemos tenido el honor y el gusto de ver crecer a los niños en las diferentes ciudades del país y la cinco kilómetros es un recorrido muy familiar”, agregó Cristy.

Los recorridos están creados para que todos puedan participar y gozar de un día lleno de alegría y motivación acompañado de la hermosa vista y amanecer en el Gran Malecón del Río, sector Pabellón de Cristal, lugar que acogerá a los participantes el día 16 de junio desde las 4:45 a.m. y será el único ingreso y salida para todas las distancias.

La carrera “Corre mi tierra” recibirá a atletas, aficionados y familias en el Malecón del Río en Barranquilla

“En Barranquilla con su clima la carrera sale muy temprano. La primera de 21 kilómetros saldrá a las 4:30 a.m. y recomendamos que los participantes deben llegar 45 minutos antes porque tenemos toda una preparación, motivación y un espectáculo previo y para que lleguen temprano a la cita”, detalló Cristy.

Para la modalidad de 21k, saldrá a las 4:45 am; los de 15K a las 5:00 am; los de 10K a las 5:25 am y finalmente los de la modalidad de 5K comenzarán a las 5:35 am. Para lograr la puntualidad en el inicio de los recorridos se recomienda llegar 45 minutos antes de las horas mencionadas anteriormente

“Le damos mucha importancia al talento local, artístico y musical y tenemos expresiones artísticas durante el recorrido en distintos puntos gracias a la Secretaría de Cultura de Barranquilla y música para animar a todos los participantes”, destacó Cristy.

Sus organizadores escogieron al Gran Malecón del Río por ser un lugar ideal para vivir este evento en familia.

“El Gran Malecón es un lugar turístico hermoso para poder ver la madrugada y ese amanecer hermoso y eso hace que sea un atractivo y un atractivo para que personas de diferentes ciudades del país como Bogotá, Medellín, Buga o de Bucaramanga o el Eje Cafetero se vengan a vivir Corre mi tierra a Barranquilla en el Malecón”, resaltó Cristy.

También Cristy y Jorge lanzaron dos libros que pueden adquirirse en la página Web ‘El arte de disfrutar corriendo’ y ‘Exitosos de la noche a la mañana’.

Las inscripciones están abiertas en la página oficial del evento www.corremitierra.com