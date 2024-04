Concierto del cantante barranquillero ‘Manzu’, en velada de boxeo en La Arenosa, este sábado.

Barranquilla se emociona con la anticipación del lanzamiento de “Chimbatá”, la nueva producción musical del talentoso artista local ‘Manzu’, que será presentada durante un evento deportivo: la Gran Batalla de Boxeo. El escenario principal para este gran estreno será el Coliseo Elías Chegwin, donde el sábado 20 de abril toda la ciudad podrá vibrar con la fusión de ritmos y emociones. ¡Prepárate para una noche inolvidable en Barranquilla!

“Chimbatá es un proyecto que venimos trabajando desde hace dos años con sonidos caribes atractivos para diferentes públicos con esencia latina hacia el público internacional. En una oportunidad que tuve de viajar a Corea encontré una historia, que durante un periodo de tiempo en Corea que hubo mucha radiación no podían encontrar muchos frutos que se pudieran consumir saludablemente. Hasta que en un momento lo encontraron y dijeron “Shibata” y me pasó lo mismo a mí que así como ellos encontraron un fruto así sentí que yo había encontrado el nombre del proyecto y para no dejarlo tan extranjero lo adapté un poco a nuestra coloquialidad de Colombia como en Medellín que dicen chimba, decidí nombrarlo “Chimbatá””, contó Manzu en entrevista con PUBLIMETRO.

En un giro innovador, la ciudad de Barranquilla se prepara para presenciar un evento que fusiona música y deporte en una experiencia única. El cantante barranquillero y presidente de la productora internacional Buena Vida Gang, ‘Manzu’, presentará su trabajo musical ‘Chimbatá’ como el show central en la Gran Batalla de Boxeo, marcando la primera vez que un evento deportivo de este calibre incluye un espectáculo musical.

“Con Buena Vida Gang ayudamos a sus integrantes a llegar a una buena vida y lo que hago con esta productora es encontrar proyectos viables y buenas ideas para poderlas sacar adelante como el tema la Suprema con Roma, Topo en la casa y Stanley Jackson, entre otros”, contó el intérprete.

Con su energía contagiosa y su estilo, ‘Manzu’ con ‘Chimbatá’ elevará la atmósfera del evento, llevando a los espectadores a vivir una experiencia única e inolvidable a través de sus exitosos temas como ‘Tragao’, ‘Carousel’, ‘Calle’ y ‘Búscame’, ya lanzados. En esa noche se conocerán los otros temas que forman parte de este trabajo musical que lleva dos años en ejecución, con canciones como ‘Llámame’, ‘Sol y Luna’, ‘Ojitos Azules’, ‘Será que Caes’, ‘Actívate’ y ‘Angel’, una combinación de géneros y estilos musicales latinos como el Reguetón, Pop, Afrobeat y Tropipop.

La inclusión de ‘Manzu’ en la Gran Batalla de Boxeo es una muestra del reconocimiento de su talento, misión internacional y su impacto en la ciudad.